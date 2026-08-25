Εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό αντικρίζουν καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες κατά μήκος του παραλίμνιου μετώπου των Ιωαννίνων.

Η επιφάνεια της λίμνης Παμβώτιδας έχει καλυφθεί σε αρκετά σημεία από μια πυκνή πρασινωπή στρώση, ενώ εμφανίζονται διάσπαρτα νεκρά ψάρια, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την πίεση που δέχεται το οικοσύστημα.

Το φαινόμενο είναι και πάλι εξαιρετικά έντονο στο Πάρκο Κατσάρη και η δυσοσμία καλύπτει την περιοχή.Γεωγραφική αναφορά

Οι εικόνες δεν είναι άγνωστες. Πρόκειται για τη λεγόμενη «άνθηση» κυανοβακτηρίων μια κατάσταση που συνδέεται άμεσα με τον ευτροφισμό της λίμνης και εμφανίζεται το καλοκαίρι, όταν οι καιρικές συνθήκες γίνονται ευνοϊκές.

Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η λίμνη δεν είναι τόσο καθαρή όσο συχνά προβάλλεται από διάφορες πλευρές και πως έχει ανάγκη από ολοκληρωμένη και στοχευμένη παρέμβαση, κάτι το οποίο φαίνεται να αφήνει αδιάφορους τους αρμόδιους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ανανέωση των υδάτων και τη μεγάλη συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών –κυρίως φωσφόρου και νιτρικών από γεωργικές, κτηνοτροφικές και αστικές απορροές– δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για την εκρηκτική ανάπτυξη των κυανοβακτηρίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πράσινη στρώση στην επιφάνεια της λίμνης

Η πυκνή πράσινη στρώση που σχηματίζεται στην επιφάνεια περιορίζει τη διείσδυση του φωτός στο νερό, διαταράσσοντας τη φυσιολογική λειτουργία του οικοσυστήματος. Ταυτόχρονα, όταν η μεγάλη αυτή βιομάζα αρχίζει να αποσυντίθεται, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες διαλυμένου οξυγόνου.

Το αποτέλεσμα είναι η ανοξία, δηλαδή η δραματική μείωση του διαθέσιμου οξυγόνου στο νερό, γεγονός που οδηγεί σε ασφυξία τα ψάρια και τους υπόλοιπους υδρόβιους οργανισμούς, προκαλώντας τους θανάτους που παρατηρούνται στις όχθες της λίμνης.

Η εικόνα που παρουσιάζει αυτές τις ημέρες η Παμβώτιδα δείχνει το πρόβλημα του ευτροφισμού δεν είναι συγκυριακό.

Πρόκειται για ένα χρόνιο περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο επανέρχεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα περιορισμού των πηγών ρύπανσης και για μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας του μοναδικού οικοσυστήματος της λίμνης.

{https://www.tiktok.com/@epiruspost/video/7677644331276193046?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Πηγή: epiruspost.gr