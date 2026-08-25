Η νέα παροχή προβλέπει προμήθεια 0%.

Η Alpha Bank καταργεί την προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος για τις κάρτες Aegean Bonus Visa, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους τους να πραγματοποιούν αγορές και πληρωμές σε ξένο νόμισμα χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Η νέα παροχή προβλέπει προμήθεια 0% για κάθε αγορά σε ξένο νόμισμα, χωρίς όρια ποσού, χρονικούς περιορισμούς ή άλλες προϋποθέσεις. Μέχρι σήμερα, για συναλλαγές σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ εφαρμοζόταν προμήθεια μετατροπής 2%.

Αφορά τόσο εξωτερικό όσο και αγορές σε ξένο νόμισμα

Η αλλαγή αφορά τόσο τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό όσο και τις ηλεκτρονικές αγορές από διεθνή e-shops, όταν αυτές γίνονται σε ξένο νόμισμα. Η μηδενική προμήθεια είναι ήδη ενεργή και οι κάτοχοι των καρτών δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια για την ενεργοποίησή της.

Το νέο καθεστώς εφαρμόζεται στη χρεωστική Aegean Bonus Visa, στην πιστωτική Aegean Bonus Visa για κάρτες που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 2021, καθώς και στην πιστωτική Aegean Bonus Visa Premium.

Παράλληλα, οι κάτοχοι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν Bonus πόντους από τις συναλλαγές τους, ακόμη και από τις καθημερινές αγορές σε ευρώ. Οι πόντοι μπορούν να μετατρέπονται σε Miles+Bonus μίλια εξαργύρωσης στην AEGEAN, ενώ οι κάρτες συνοδεύονται και από ταξιδιωτικά προνόμια, όπως εισιτήρια 1+1, εκπτωτικά κουπόνια και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

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Με την κίνηση αυτή, η Alpha Bank επιδιώκει να μειώσει το κόστος των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και να ενισχύσει τα προνόμια που συνδέονται με τις κάρτες Aegean Bonus Visa, τόσο για τις καθημερινές αγορές όσο και για τα ταξίδια.