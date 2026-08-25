Ο Άρειος Πάγος με δύο αποφάσεις βάζει όρια στην αποποίηση ευθύνης των τραπεζών για επενδυτικές συμβουλές.

Με τις αποφάσεις 765/2026 και 364/2026, ο Άρειος Πάγος βάζει στο μικροσκόπιο τις πρακτικές του Private Banking και, κυρίως, το εύρος της υποχρέωσης ενημέρωσης των πελατών για τη φύση και τους κινδύνους σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στη μία από τις υποθέσεις επικυρώθηκε αποζημίωση ύψους 140.590,20 ευρώ σε επενδυτή, ο οποίος είχε χάσει σχεδόν ολόκληρο το κεφάλαιο που τοποθέτησε σε ομόλογο της Aspis Finance PLC.

Η υπόθεση αφορούσε συνταξιούχο πολιτικό μηχανικό, ο οποίος μέχρι το 2003 διατηρούσε αποταμιεύσεις περίπου 200.000 ευρώ κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις. Υπάλληλοι της τράπεζας τον προέτρεψαν να ενταχθεί στο Private Banking, με στόχο, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, την επωφελέστερη τοποθέτηση των χρημάτων του. Στο πλαίσιο αυτό αγόρασε, μεταξύ άλλων, ομόλογο της Aspis Finance PLC, καταβάλλοντας συνολικά 140.775,24 ευρώ. Το προϊόν, ωστόσο, προερχόταν από τη δευτερογενή αγορά, ήταν μειωμένης εξασφάλισης, είχε πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒ από τη Fitch και χαρακτηρίστηκε «τίτλος υβριδικού κεφαλαίου».

Καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης ήταν ότι τα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι αυτοί δεν είχαν γνωστοποιηθεί επαρκώς στον επενδυτή πριν από την αγορά. Ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι η ενημέρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένη, κατανοητή και σαφής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση, τους στόχους, τη μόρφωση, τις γνώσεις και την επενδυτική εμπειρία κάθε πελάτη.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο συγκεκριμένος επενδυτής αναζητούσε πρωτίστως ασφαλείς τοποθετήσεις που θα διασφάλιζαν το κεφάλαιό του και δεν διέθετε ειδικές γνώσεις για την αξιολόγηση σύνθετων προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόρριψη του ισχυρισμού της τράπεζας ότι απλώς εκτελούσε εντολές. Παρά τους σχετικούς όρους της σύμβασης, κρίθηκε ότι στην πράξη παρείχε επενδυτικές συμβουλές, καθώς οι υπάλληλοί της υπέδειξαν το προϊόν και το παρουσίασαν ως κατάλληλο και ασφαλές. Απορρίφθηκε επίσης ο ισχυρισμός περί συνυπαιτιότητας του πελάτη επειδή δεν πούλησε εγκαίρως το ομόλογο, καθώς όταν ανησύχησε για την πτώση της αξίας του, οι υπάλληλοι τον καθησύχασαν και τον απέτρεψαν από την πώληση.

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Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση 364/2026, για επένδυση περίπου 280.000 ευρώ στο ίδιο ομόλογο. Και εκεί κρίθηκε ότι το προϊόν είχε παρουσιαστεί ως συμβατό με συντηρητικό επενδυτικό προφίλ και «μηδενικό ρίσκο», χωρίς επαρκή ενημέρωση για την πραγματική φύση του.