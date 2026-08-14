Κανείς από τους αρμόδιους υπουργούς δεν έκανε έστω μια δήλωση.

Η απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα και αιφνιδίασε και εξέθεσε την κυβέρνηση. Ούτε ο αρχιτέκτονας του νόμου Κυριάκος Πιερρακάκης ούτε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έκαναν κάποια δήλωση, ενώ από το Μέγαρο Μαξίμου δεν βρέθηκε κανένας να σχολιάσει. Οι κρούσεις από τα ΜΜΕ για δηλώσεις και συνεντεύξεις ήταν αρκετές αλλά, για προφανείς λόγους, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Η ραστώνη του Δεκαπενταύγουστου διευκολύνει την κυβερνητική υπεφυγή αλλά το φιάσκο είναι υπαρκτό και θα το βρουν μπροστά τους.

Β.Σκ.