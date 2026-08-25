Μετά το πρόγραμμα του Κασσελάκη και του Ανδρουλάκη κλέβει και το πρόγραμμα της Καρυστιανού!

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε παγανιά και ...κλέβει προγράμματα!

Η Μαρία Καρυστιανού μάλιστα όχι απλώς το κατάλαβε έγκαιρα αλλά και αποφάσισε να το ..κλειδαμπαρώσει μην της το κλέψει ο Τσίπρας. Κυρίως εκείνο για την απαγόρευση των αμβλώσεων και τις επισκέψεις στα μοναστήρια, που κρατούν ορθό τον πατριωτικό κορμό, μην πέσουν στα χέρια Τσίπρα και τα ...υιοθετήσει!

Ο πρώτος όμως κατάλαβε πως ο Τσίπρας κλέβει προγράμματα είναι ο Στέφανος Κασσελάκης, να του το αναγνωρίσουμε! "«Πιστεύω πως θα τα πάει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας. Πρώτον πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά αρχίζει νέο κόμμα. Από την στιγμή μου με αντιγράφει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Να έρθει και στις Σπέτσες που είναι στην περιφέρειά του, να μιλήσει σε ψηφοφόρους…», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ στις 5 Σεπτεμβρίου 2005, ένα χρόνο πριν!

Πριν τη Μαρία Καρυστιανού και μετά τον Κασσελάκη διαπίστωσε πως ο Τσίπρας του κλέβει το πρόγραμμα το ...ΠΑΣΟΚ! Τελείως πρόσφατα, στις 30 Ιουνίου, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος δήλωσε: «Ο κ. Τσίπρας αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Γι΄ αυτό και η Μαρία Καρυστιανού πήρε το πιο σωστό μέτρο καθώς το λέει και η παροιμία, κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε: Κλειδαμπάρωσε το πρόγραμμά της (οι πληροφορίες που μιλούν ότι το έβαλε σε θυρίδα τράπεζας ελέγχονται ως ανακριβείς) μέχρι τις εκλογές. Παρόλα αυτά διαπιστώνουμε μια έλλειψη στο συγκεκριμένο κόμμα: Η κυρία Γρατσία δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη να καταθέσει μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα, ούτε ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα και απόσυρση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. καθότι αποτελεί προϊόν κλοπής! Έλλειψη αντανακλαστικών που πρέπει να διορθωθεί!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΥΓ1: Από τη στιγμή που στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κατάλαβαν με την πρώτη πως ο Τσίπρας τους κλέβει το πρόγραμμα πώς και δεν κατάλαβε τόσο γρήγορα πως ο Αυγερινός και οι άλλοι μπήκαν στο κόμμα για της το αρπάξουν; Επιλεκτικά ...αντανακλαστικά;

ΥΓ2: Ας προσέξουν τα κόμματα που τους κλέβει ο Τσίπρας το πρόγραμμα μήπως αυτός γνωρίζει τον κωδικό "άνοιξε σουσάμι" που χρησιμοποιούσε ο Αλή Μπαμπά για να μπει στη σπηλιά με τον θησαυρό των σαράντα κλεφτών! Και εν αντιθέσει με τον Αλή Μπαμπά τους κλέψει τα προγράμματα!

ΥΓ3: Αφού ο Τσίπρας κλέβει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και έχουν το ίδιο πρόγραμμα γιατί να μην συγκυβερνήσουν; Εκτός και αν δεν πρόλαβε να κλέψει όλο το πρόγραμμα, αλλά κάποια σημεία του που δεν αρκούν για συγκυβέρνηση!

ΥΓ4: Α ρε Σεφερλή έχασες τη φόρμα σου, πού να τα σκεφτείς εσύ αυτά!