Η ενίσχυση αφορά οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή και συγκεκριμένα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Συμπληρωματική πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η ενίσχυση αφορά οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή και συγκεκριμένα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Ιδιαίτερα αφορά οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είχαν λάβει τα 150 ευρώ στην πρώτη πληρωμή. Αυτό συνέβη επειδή τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 δεν μπορούσαν να εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχει αναγραφεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού, ενώ απαραίτητη είναι και η ύπαρξη έγκυρου IBAN δηλωμένου στην ΑΑΔΕ.

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Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην έκδοση ΑΦΜ για το παιδί.

Για την έκδοση του ΑΦΜ απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα για τη συναίνεση στην έκδοση ΑΦΜ.

Μετά την έκδοση του ΑΦΜ θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχισή του με τον ΑΜΚΑ του παιδιού. Εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, θα προχωρήσει η καταβολή της ενίσχυσης.

Πώς θα πληρωθούν τα 150 ευρώ

Το ποσό των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες φορολογικές και διοικητικές διαδικασίες.