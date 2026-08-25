Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημειώνει σήμερα άνοδο άνω του 2%.

Νέο ενδιαφέρον καταγράφεται στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να ξεπερνά τα 80.000 δολάρια, καθώς οι αυξημένες εισροές στα spot Bitcoin ETFs και η βελτίωση της επενδυτικής διάθεσης για ανάληψη ρίσκου ενισχύουν το πρόσφατο ράλι.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημειώνει σήμερα άνοδο άνω του 2%, φτάνοντας στα 80.501 δολάρια και επεκτείνοντας την ισχυρή ανάκαμψη που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Μέσα σε τρεις ημέρες, το Bitcoin έχει ενισχυθεί περισσότερο από 20%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριήμερη άνοδό του από το 2023.

Αρνητικές θέσεις

Σημαντικό ρόλο στην κίνηση διαδραμάτισε το κλείσιμο αρνητικών θέσεων. Καθώς οι τιμές αυξάνονταν, ρευστοποιήθηκαν αρνητικές short θέσεις σε κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, επιταχύνοντας την άνοδο.

Το θετικό κλίμα ενίσχυσε και η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι θα διπλασιάσει τις αγορές κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας. Η κίνηση πίεσε προσωρινά χαμηλότερα τις αποδόσεις και αναζωπύρωσε τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου. Παράλληλα, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος στρέφουν μέρος των επενδυτών σε περιουσιακά στοιχεία περιορισμένης προσφοράς.

Ενδεικτική είναι η αύξηση της λεγόμενης «θεσμικής» ζήτησης. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs προσέλκυσαν καθαρές εισροές 1,92 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, τις υψηλότερες από τον Οκτώβριο.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα. Το Ether κινήθηκε στα 2.498 δολάρια, ενώ το XRP ενισχύθηκε στα 1,52 δολάρια, έχοντας κερδίσει περίπου 50% μέσα σε επτά ημέρες.