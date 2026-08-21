Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ξεπέρασε την Παρασκευή τα 77.000 δολάρια.

Το Bitcoin οδεύει προς μία από τις ισχυρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος, καθώς η επιστροφή της επενδυτικής αισιοδοξίας στις αγορές κρυπτονομισμάτων και μια σειρά θετικών εξελίξεων σε μακροοικονομικό και ρυθμιστικό επίπεδο πυροδότησαν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Πάνω από τα 77.000 δολάρια το Bitcoin

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ξεπέρασε την Παρασκευή τα 77.000 δολάρια, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 77.227 δολάρια, έναντι περίπου 62.837 δολαρίων στην αρχή της εβδομάδας. Με βάση αυτά τα επίπεδα, το Bitcoin καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 23%.

Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε και στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την αγορά των crypto. Οι Coinbase και Circle ενισχύθηκαν περισσότερο από 5%, ενώ η Strategy σημείωσε άνοδο 9%. Παράλληλα, το ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) κέρδιζε 6,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η υποχώρηση των αποδόσεων έδωσε ώθηση

Η ανοδική κίνηση άρχισε να επιταχύνεται την Τετάρτη, όταν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν απότομα μετά την παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά ομολόγων. Η εξέλιξη περιόρισε τις πιέσεις στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου και έδωσε νέα ώθηση στις τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα.

Το ράλι ενισχύθηκε στη συνέχεια από ένα εκτεταμένο «short squeeze», καθώς επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει στην πτώση των crypto αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους. Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass που επικαλείται το CNBC, ρευστοποιήθηκαν short θέσεις συνολικής αξίας περίπου 2,7 δισ. δολαρίων.

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Πρόσθετη ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσαν την Πέμπτη οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου και στελεχών της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων για την προώθηση του Clarity Act μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το νομοσχέδιο θεωρείται από την αγορά σημαντικός πιθανός καταλύτης για την έξοδο από τον «crypto winter» που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, αν και οι πιθανότητες άμεσης έγκρισής του παραμένουν περιορισμένες.

Μακριά ακόμη από τα ιστορικά υψηλά

Πάντως το Bitcoin εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τα υψηλότερα επίπεδά του. Τον Ιανουάριο του 2026 είχε φτάσει τα 94.820 δολάρια, ενώ το ιστορικό υψηλό των 126.198 δολαρίων είχε καταγραφεί στις 6 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.