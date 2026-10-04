Έφτασε τους 8 βαθμούς η Εθνική ομάδα όσους έχει και η Ολλανδία.

Η Εθνική ομάδα έβγαλε ψυχή και άντεξε στην πίεση της Γερμανίας παίρνοντας ισοπαλία (0-0) από «χρυσάφι» στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της 1ης κατηγορίας του UEFA Nations League. Με αυτό το αποτέλεσμα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε αήττητο και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου έχοντας 8 βαθμούς όσους και η Ολλανδία (νίκησε 2-1 τη Σερβία), με την Γερμανία να είναι στους 5 βαθμούς, ενώ η Σερβία έμεινε στο μηδέν.

Πλέον, η Εθνική ομάδα διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, έχοντας να παίξει στην έδρα της Ολλανδίας και εντός με τη Σερβία στα εναπομείναντα δυο παιχνίδια.

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Η «γαλανόλευκη» είχε μάλιστα την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα μόλις στο 2'. Ο Τσιμίκας έβγαλε εξαιρετική σέντρα, ο Μασούρας πήδηξε εντυπωσιακά για την κεφαλιά, όμως ο Ούρμπιγκ αντέδρασε σωστά και απέτρεψε το γκολ.

Η Γερμανία απάντησε δύο λεπτά αργότερα με μακρινό πλασέ του Σέρχαντ, το οποίο εξουδετέρωσε ο Τζολάκης, ενώ στο 8' ο Βιρτς πέρασε τον Κουλιεράκη και εκτέλεσε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Τα «πάντσερ» πήραν σταδιακά τον έλεγχο της αναμέτρησης, κυκλοφορώντας την μπάλα έξω από την ελληνική περιοχή, με την Εθνική να περιορίζεται σε πιο παθητικό ρόλο.

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Ο Σέρχαντ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απειλή για την ελληνική άμυνα. Στο 23' δοκίμασε ένα φαλτσαριστό σουτ, όμως ο Τζολάκης μπλόκαρε εντυπωσιακά, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ράουμ επιχείρησε δυνατό σουτ από τα δεξιά, βρίσκοντας ξανά σε ετοιμότητα τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Στο 32' η Γερμανία κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Μπούρκαρντ, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, διαπιστώθηκε χέρι του Μπίσχοφ στην αρχή της επίθεσης και το 0-0 παρέμεινε.

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Η τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 43', όταν ο Σέρχαντ συνέκλινε και σούταρε από απόσταση, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Καρέτσα και Ανδρούτσο αντί των Παυλίδη και Κυζιρίδη και αλλάζοντας τον σχηματισμό της ομάδας σε 4-3-3.

Η εικόνα της Εθνικής βελτιώθηκε. Στο 50' ο Καρέτσας έκανε το γύρισμα, ο Τσιμίκας δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε και στη συνέχεια ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά από το κόρνερ, χωρίς να προβληματίσει τον Ούρμπιγκ.

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Η Ελλάδα περιόρισε αισθητά τους χώρους των Γερμανών, οι οποίοι δεν δημιουργούσαν πλέον τις ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου. Στο 64' ο Σέρχαντ ολοκλήρωσε το passing game των φιλοξενούμενων με αρκετά άστοχο σουτ.

Στο 76' η Εθνική απείλησε ξανά. Ο Σάλιακας έβγαλε επικίνδυνη σέντρα προς τον Μασούρα, όμως ο Έλληνας διεθνής δεν έπιασε καλά την κεφαλιά. Η «γαλανόλευκη» διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία λεπτά, κράτησε τους Γερμανούς μακριά από την εστία της και διατήρησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα το 0-0.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η Ελλάδα εξασφάλισε την 3η θέση και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πρώτη δυάδα του ομίλου, η οποία εξασφαλίζει την παρουσία στα προημιτελικά του Nations League.

Ελλάδα: Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος , Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης (68′ Μουζακίτης), Κυζιρίδης (46′ Ανδρούτσος), Μασούρας, Παυλίδης (46′ Καρέτσας), Ιωαννίδης (88′ Κωστούλας).

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Μιχαϊλίδης, Καρέτσας, Κυριακόπουλος.

Γερμανία: Ούρμπιγκ, Τρόι, Άντον, Τιό, Ράουμ, Μπίσοφ (83′ Μπίσοφ), Πάβλοβιτς, Καρλ, Βιρτς, Σέρχαντ (83′ Κοντέ), Μπούρκαρντ (63′ Βολτεμάντε).

Στον πάγκο: Ατουμπόλου, Ντάμεν, Μπακού, Γελτς, Μίτελστεντ, Μπάουρ, Ελ Μάλα (63′ Ελ Μάλα), Κοντέ, Ένγκελχαρντ, Γιάνελτ, Κάιντελ, Βολτεμάντε.