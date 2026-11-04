Ο Ολυμπιακός έφτασε στους 10 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από τη Ρεν στη Γαλλία (0-0), παρουσιάζοντας καλή εικόνα σε όλη τη διάρκεια του ματς στο «Roazhon Park», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στους 10 βαθμούς και συνέχισαν αήττητοι την πορεία τους στη φετινή διοργάνωση. Στην αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες ευκαιρίες. Στο 1΄ ο Γκονσάλες δεν έπιασε καλά την κεφαλιά αστοχώντας από καλή θέση, ενώ στο 9΄ το σουτ του Πουέρτα βρήκε σε ετοιμότητα τον Σαμπά. Στο 12΄ ο Φορτούνης σούταρε εκτός εστίας, ενώ στο 19΄ το εξαιρετικό σουτ του Πουέρτα πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Η πρώτη καλή στιγμή για τη Ρεν ήταν στο 23΄, με την κεφαλιά του Κρέσγουελ που μπλόκαρε ο Ορτέγκα, ενώ ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έκανε σπουδαία επέμβαση και στο σουτ του Αλ Ταμάρι στο 30΄.

Στο 44΄ ο εκτεθειμένος Αλ Ταμάρι κινήθηκε προς την μπάλα, δεν την έφτασε κι ο Μπρούνο την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, στην προσπάθειά του να γυρίσει προς τον Ορτέγκα. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του, ενώ ο VAR επικύρωσε την απόφαση, δίνοντας οφσάιντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο Αλ Ταμάρι είχε ένα καλό σουτ που δεν βρήκε στόχο στο 59΄, ενώ στο 68΄ οι Πειραιώτες έχασαν σπουδαία ευκαιρία με τον Μάρτινς, ο οποίος δεν έπιασε καλά την κεφαλιά απ’ την περιοχή, έπειτα από γύρισμα του Φορτούνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιάρεμτσουκ είχε άλλη μία καλή ευκαιρία στο 70΄, όταν από συνεργασία του Φορτούνη με τον Έσε και σέντρα προς την περιοχή, ο Ουκρανός πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 90΄ ο Μάρτινς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σαμπά.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ορτέγκα έκανε καταπληκτική επέμβαση σε ωραίο σουτ του Ρονζιέ, κρατώντας το «μηδέν» για τον Ολυμπιακό και τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ρεν (Φρανκ Χαΐς): Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (60΄ Ρονζιέ), Τόμασον (80΄ Σισέ), Καμαρά, Ντιά (80΄ Μαγιεντά), Αλ Ταμάρι (80΄ Μπλα).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας (46 λ.τρ. Πέντερσεν), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο (82΄ Τικνιζάν), Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι (60΄ Ζέλσον Μάρτινς), Σα (79΄ Τσικίνιο), Φορτούνης, Γκονσάλες (59΄ Γιάρεμτσουκ).