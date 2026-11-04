Η φωτογραφία του Ραφαέλ Ναδάλ στα πρώτα χρόνια της ζωής του, με εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ο Ραφαέλ Ναδάλ γίνεται μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, τον οποίο υποστηρίζει από παιδί ο θρύλος του τένις.

Ο κάτοχος 22 τίτλων σε Γκραν Σλαμ και δύο χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων ανάρτησε φωτογραφία από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, στην οποία φορά την εμφάνιση της αγαπημένης του ποδοσφαιρικής ομάδας και ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, όπως και το διοικητικό συμβούλιο.

«Αποδέχθηκα αυτή την πρόταση με μεγάλο ενθουσιασμό, επιθυμία να μάθω και προθυμία να συνεισφέρω με όποιο τρόπο μπορώ», συμπλήρωσε ο Ραφαέλ Ναδάλ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα κληθούν να εγκρίνουν τον διορισμό του 40χρονου ως μέλος σε συνεδρίαση εντός του Νοεμβρίου.

{https://x.com/RafaelNadal/status/2117950318784995834}

Ανακοινώνοντας αυτή την εξέλιξη, η Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε ότι ο Ραφαέλ Ναδάλ είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους θρύλους του αθλητισμού και «ένας από τους Ισπανούς αθλητές που απολαμβάνουν τον μεγαλύτερο θαυμασμό και αναγνωρισιμότητα στον κόσμο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε ότι ο 40χρονος θα «συνεισφέρει στο παρόν και το μέλλον» του συλλόγου. Η ανακοίνωση δεν διευκρίνιζε ποιες αρμοδιότητες θα αναλάβει ο Ναδάλ ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.