Μεγάλη νίκη για τους Μαδριλένους εκτός έδρας.

Με τους τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς απέδρασε από το Καμπ Νόου η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε με 2-1 της Μπαρτσελόνα για την 10η αγωνιστική της La Liga το βράδυ της Κυριακής 26/10. Κάπως έτσι, η Ρεάλ μείωσε τη διαφορά της από τους Καταλανούς που βρίσκονται στην πρώτη θέση στους τρείς βαθμούς (έχουν 24 έναντι 27 της Μπαρτσελόνα).

Ο Εμπαπέ ήταν αυτός που έκανε το 1-0 για την Ρεάλ, για να έρθει ο Ραφίνια στο 61ο λεπτό να ισοφαρίσει. Όμως ο Γάλλος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 87ο λεπτό έκανε το 2-1 που έμελλε να ήταν και το τελικό σκορ.