Στα «μαχαίρια» Ρεάλ Μαδρίτης και LaLiga, έπειτα από τις διαιτητικές αποφάσεις που σύμφωνα με τους «Μερένχες» έκριναν το ντέρμπι απέναντι στην Ατλέτικο.

Δημόσια τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «συνομωσίας» της διαιτησίας εις βάρος της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρακτηρίζοντας άμεσα τέτοιες απόψεις ως ανυπόστατες.

Οι δηλώσεις του Τέμπας ήρθαν μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο, στη διαιτησία έπειτα την ήττα της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με τη συμπολίτισσα Ατλέτικο.

Ο Μουρίνιο είχε εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου κρατώντας εκτυπωμένα στιγμιότυπα από τη διάρκεια της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι η Ατλέτικο θα έπρεπε να είχε μείνει με εννέα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο.

Με αφορμή τόσο τις δηλώσεις Μουρίνιο όσο και ισπανικών ΜΜΕ, ο Τέμπας απάντησε μέσα από τα social media. «Το να ισχυρίζεσαι ότι οι διαιτητές είναι κατευθυνόμενοι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σαν να ζεις σε άλλον γαλαξία», ανέφερε.

{https://x.com/Tebasjavier/status/2102262211456409707}

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Ο πρόεδρος της La Liga υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη αφήγηση λειτουργεί ως δικαιολογία για άλλες αδυναμίες που, όπως είπε, είναι εμφανείς στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. «Είναι πιο εύκολο να δείχνεις μια συνωμοσία παρά να εξηγείς τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο», σημείωσε.

Η αντίδραση της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Τέμπας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» το γεγονός ότι ο πρόεδρος της La Liga χρησιμοποιεί τη θέση του για να επιτίθεται δημόσια στον σύλλογο. Η ισπανική ομάδα έκανε λόγο για «ιδιαίτερα σοβαρές και ακατανόητες» δηλώσεις και υποστήριξε ότι ο Τέμπας επιχειρεί διαρκώς να πλήξει δημόσια την εικόνα της Ρεάλ.

{https://x.com/realmadrid/status/2102411770115555629}

Παράλληλα, η Ρεάλ υποστήριξε ότι η στάση του προέδρου της La Liga βλάπτει την εικόνα του ισπανικού ποδοσφαίρου διεθνώς. Στην ανακοίνωσή της τόνισε ακόμη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ισπανία χρειάζεται έναν επικεφαλής που να τηρεί θεμελιώδη αρχή την ουδετερότητα.

Στο επίκεντρο ξανά η διαιτησία

Η αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε μετά το ντέρμπι της Μαδρίτης, στο οποίο η Ρεάλ αγωνίστηκε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ντιν Χούισεν.

Ο Μουρίνιο, εμφανίζοντας τις εκτυπωμένες εικόνες στους δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι υπήρχαν δύο περιπτώσεις που δικαιολογούσαν απευθείας κόκκινη κάρτα για παίκτες της Ατλέτικο.

{https://x.com/ESPNFC/status/2101717636505612600}

«Ήταν δύο ξεκάθαρες κόκκινες κάρτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη του αγώνα θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετική αν η Ρεάλ είχε αντιμετωπίσει την Ατλέτικο με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Η Ρεάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της La Liga, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία έχει επτά νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Μακρά η κόντρα Τέμπας - Ρεάλ

Η αντιπαράθεση του Τέμπας με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο πρόεδρος της La Liga έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον σύλλογο και στον πρόεδρό του, Φλορεντίνο Πέρεθ, μεταξύ άλλων λόγω της διαφωνίας τους για τα σχέδια δημιουργίας της European Super League.

Το 2025, ο Τέμπας είχε επίσης δηλώσει ότι η Ρεάλ «έχει χάσει το μυαλό της», μετά την επίσημη καταγγελία του συλλόγου προς την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σχετικά με ζητήματα διαιτησίας στο πρωτάθλημα.