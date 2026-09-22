Οι υψηλότερες τιμές και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών στρέφουν όλο και περισσότερους ενοικιαστές στη συγκατοίκηση.

Το 3,2% των Ισπανών έχει νοικιάσει ή έχει αναζητήσει δωμάτιο για συγκατοίκηση, έναντι 2,8% πριν από έναν χρόνο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης «Προφίλ των ατόμων που συγκατοικούν», την οποία εκπόνησε η Fotocasa Research με βάση στοιχεία από το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η έρευνα δείχνει ότι η συγκατοίκηση αποτελεί πλέον όλο και πιο συχνή επιλογή στην αγορά ενοικίων.

Η Fotocasa αποδίδει την τάση περισσότερο στην περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των ενοικιαστών παρά σε προσωπική επιλογή. «Οι ενοικιαστές δεν στρέφονται στη συγκατοίκηση επειδή το επιθυμούν, αλλά επειδή η αγορά τούς αναγκάζει να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους στις οικονομικές τους δυνατότητες», εξηγεί η Μαρία Μάτος, επικεφαλής έρευνας και εκπρόσωπος της πλατφόρμας.

«Η ενοικίαση δωματίου έχει γίνει η εναλλακτική λύση για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος μιας συμβατικής μίσθωσης», προσθέτει.

Δύο παράλληλες αναζητήσεις στην αγορά ενοικίων

Η μελέτη δείχνει ότι οι δύο αγορές συνδέονται, αλλά η σχέση αυτή λειτουργεί κυρίως προς μία κατεύθυνση: όσοι αναζητούν δωμάτιο εξετάζουν συχνά και την επιλογή ολόκληρης κατοικίας, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει πολύ πιο σπάνια. Συγκεκριμένα, από όσους έχουν νοικιάσει ή αναζητήσει δωμάτιο, το 34% έχει επίσης αναζητήσει ή νοικιάσει ολόκληρη κατοικία τους τελευταίους 12 μήνες - δηλαδή ένας στους τρεις εξακολουθεί να αναζητά μεγαλύτερη κατοικία. Αντίθετα, μόλις το 11% όσων έχουν αναζητήσει ή νοικιάσει ολόκληρη κατοικία έχει εξετάσει και την επιλογή ενός δωματίου.

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Η ενοικίαση ολόκληρης κατοικίας έχει παραμείνει ουσιαστικά σταθερή, καθώς αφορά περίπου το 10% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Αν συνυπολογιστούν και οι δύο κατηγορίες, η ζήτηση για ενοικιαζόμενη κατοικία ανέρχεται πλέον στο 12% του πληθυσμού, ποσοστό αυξημένο κατά σχεδόν μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2025 - μια αύξηση που η Fotocasa χαρακτηρίζει μέτρια.

Η Μάτος εντάσσει τα στοιχεία αυτά σε μια ευρύτερη τάση. Όπως λέει, η πίεση στην αγορά ενοικίων «επεκτείνεται σε ολόκληρη την αγορά». Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται να νοικιάσουν κατοικία και, «δεδομένης της περιορισμένης προσφοράς και των τιμών που παραμένουν πολύ υψηλές», αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την αρχική τους επιλογή και να αναζητήσουν πιο προσιτές εναλλακτικές.

Με πληροφορίες από Euronews.com