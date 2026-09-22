Ποντίκια, ανεπαρκές προσωπικό και προβλήματα στις υποδομές – Η κραυγή αγωνίας των γονέων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας Λήμνου.

Σε αποχή από τα μαθήματα προχώρησαν οι γονείς των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας Λήμνου, ζητώντας να διασφαλιστούν πρώτα οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του σχολείου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και την πρόσφατη απεντόμωση, εξακολουθούν να εμφανίζονται ποντίκια στους χώρους του σχολείου, ενώ έχουν εντοπιστεί και περιττώματα. Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν την παρουσία των παιδιών τους σε αίθουσες όπου υπάρχουν τρωκτικά και ζητούν να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα, με εντοπισμό και σφράγιση των σημείων εισόδου, μυοκτονία, καθαρισμό και απολύμανση των χώρων τονίζουν stonisi.gr.

Ελλείψεις προσωπικού και υποδομών

Το ζήτημα με τα τρωκτικά, σύμφωνα με τους γονείς, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο, στο οποίο φοιτούν 14 μαθητές. Στην ανοιχτή επιστολή τους κάνουν λόγο για ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και για ανεπαρκή νοσηλευτική κάλυψη. Παράλληλα, επισημαίνουν προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και έλλειψη κατάλληλων αιθουσών για τη λειτουργία του σχολείου και την κάλυψη των αναγκών των μαθητών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εκκρεμότητες που αφορούν το νέο κτίριο του νηπιαγωγείου, το οποίο, σύμφωνα με τους γονείς, χρειάζεται μεταξύ άλλων την τοποθέτηση τουαλέτας και τη δημιουργία κατάλληλου και ασφαλούς προαυλίου με εξοπλισμό προσβάσιμο σε παιδιά με αναπηρία.

«Δεν ζητάμε προνόμια αλλά τα αυτονόητα»

Οι γονείς ζητούν από την Πολιτεία, τον Δήμο και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις και να υπάρξει επίσημος έλεγχος καταλληλότητας των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ζητούν την κάλυψη όλων των κενών σε προσωπικό, μόνιμη και επαρκή νοσηλευτική παρουσία, αποκατάσταση των προβλημάτων στους εξωτερικούς χώρους, καθώς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μεταφορά των μαθητών. Όπως υπογραμμίζουν, η αποχή θα συνεχιστεί έως ότου διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στο σχολείο. «Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε τα αυτονόητα», αναφέρουν οι γονείς, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια, την υγεία και το δικαίωμα των παιδιών σε ένα κατάλληλο σχολικό περιβάλλον.