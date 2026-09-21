Οι μαθητές στο Καρπενήσι ετοιμάζονται να γιορτάσουν τον πολιούχο Άγιο Νικόλαο με κλειστά σχολεία την προσεχή Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Η τρέχουσα εβδομάδα επιφυλάσσει μια μέρα αργίας με κλειστά σχολεία για τους μαθητές στο Καρπενήσι λόγω του εορτασμού του πολιούχου του Δήμου τους. Με αυτή την αφορμή οι μαθητές όλων των βαθμίδων την προσεχή Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα κερδίσουν μια μέρα ξεκούρασης άνευ σχολικών υποχρεώσεων λόγω της γιορτής του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη. Μάλιστα η αργία δεν αφορά μόνο τα σχολεία αλλά και τις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ούτε σε Φροντιστήρια ούτε σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το Καρπενήσι τιμά τον πολιούχο του Άγιο Νικόλαο τον Καρπενησιώτη με κλειστά σχολεία στις 23/9

Η 23η Σεπτεμβρίου αποτελεί ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για το Καρπενήσι, καθώς η πόλη τιμά με επισημότητα, θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τη μνήμη του Πολιούχου της, Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Νεομάρτυρας, γεννήθηκε στο Καρπενήσι από ευσεβείς γονείς. Σε ηλικία μόλις 15 ετών βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργαζόταν στο παντοπωλείο του πατέρα του. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, δέχθηκε πιέσεις από τους Τούρκους να αρνηθεί τη χριστιανική του πίστη και να ασπαστεί το Ισλάμ. Ο νεαρός Νικόλαος, όμως, παρέμεινε σταθερός στην πίστη του και ομολόγησε με θάρρος την αφοσίωσή του στον Χριστό. Για τη στάση του αυτή συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Παρά τις πιέσεις και τα μαρτύρια, δεν εγκατέλειψε την πίστη του. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1672, σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Νικόλαος οδηγήθηκε στον θάνατο και αποκεφαλίστηκε, παραμένοντας στην ιστορική και εκκλησιαστική μνήμη ως ένας από τους Νεομάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η γιορτή του Πολιούχου του Καρπενησίου

Κάθε χρόνο, στις 23 Σεπτεμβρίου, το Καρπενήσι τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη με θρησκευτικές εκδηλώσεις, αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή στον Άγιο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και τους κατοίκους της. Η ημέρα αποτελεί για το Καρπενήσι μια ξεχωριστή στιγμή πίστης, μνήμης και παράδοσης, καθώς η μορφή του νεαρού Νεομάρτυρα παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη της πόλης.