H μενθόλη από το πρόγραμμα της Mars «Shubh Mint» ενσωματώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα τσίχλας της στην Ευρώπη, προμηθεύοντας τα εργοστάσια της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.

Η Mars εντάσσει φυσική μενθόλη που προέρχεται από το πρόγραμμα Shubh Mint στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα τσίχλας, ξεκινώντας την ενσωμάτωση της πρώτης ύλης στις παραγωγικές της δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία.

Η μέντα αποτελεί βασική πρώτη ύλη για πολλά από τα παγκόσμια brands της Mars, Incorporated, ωστόσο η εφοδιαστική της αλυσίδα παρουσίαζε σημαντικές προκλήσεις. Περίπου το 80% της φυσικής μενθόλης παγκοσμίως προέρχεται από μία και μόνο περιοχή, το Uttar Pradesh της Ινδίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκεντρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα, ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση των αποδόσεων και στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Παρότι η συνθετική μενθόλη είναι ευρέως διαθέσιμη και χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα στον κλάδο, η Mars επέλεξε να επενδύσει στο μέλλον της φυσικής μέντας, αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού αγροτικού συστήματος μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για την εταιρεία όσο και για τους χιλιάδες καλλιεργητές που εξαρτώνται από αυτή.

Από το πιλοτικό πρόγραμμα σε μια ολοκληρωμένη συνεργασία

Το 2017, η Mars εγκαινίασε το πρόγραμμα Shubh Mint σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο φορέα υλοποίησης, «Tanager». Σχεδιασμένο ως μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία, το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής φυσικής μέντας, μέσα από τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη στήριξη των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μέντας.

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Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια διετή φάση έρευνας και πιλοτικής εφαρμογής, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και το εισόδημα των παραγωγών. Κλιματικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές και βελτιωμένο φυτικό υλικό δοκιμάστηκαν σε πιλοτικά αγροτεμάχια έκτασης περίπου 1.000 τ.μ., με τη συμμετοχή εθελοντών καλλιεργητών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των ίδιων των καλλιεργητών, περιορίστηκαν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την υιοθέτηση νέων τεχνικών και ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη τους, πριν από την επέκταση του προγράμματος σε μεγαλύτερη κλίμακα.

«Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, πολλά νοικοκυριά που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια μέντας δυσκολεύονταν να παραμείνουν κερδοφόρα. Μέσα από την επένδυση της Mars, οι καλλιεργητές έχουν πλέον πρόσβαση στη γνώση, τις πρακτικές και τα εφόδια που έχουν βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία τους. Η διαφορά που έχει κάνει το πρόγραμμα στις κοινότητες καλλιέργειας μέντας είναι πραγματικά εμφανής», δήλωσε ο Joseph Boulier, Managing Director, Food Systems, Tanager.

Δημιουργώντας κοινή αξία

Το πρόγραμμα βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης συνδέεται άμεσα με την επένδυση σε ανθεκτικές κοινότητες και υγιή οικοσυστήματα. Η επιτυχία των πιλοτικών αγροτεμαχίων δημιούργησε αυξανόμενο ενδιαφέρον και οδήγησε στη μετάβαση από ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που αφορά το σύνολο της κοινότητας. Η συμμετοχή των καλλιεργητών διευρύνθηκε, δημιουργήθηκαν συστήματα εφοδιασμού μέσω Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες μέσω Ομάδων Αυτοβοήθειας. Με αυτόν τον τρόπο, τα οφέλη σε ατομικό επίπεδο μετατράπηκαν σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για ολόκληρες τις κοινότητες.

Τα αποτελέσματα αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης είναι σαφή:

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και ενδυνάμωση των γυναικών: Περισσότεροι από 24.000 καλλιεργητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, έχοντας υπερδιπλασιάσει το εισόδημά τους από την καλλιέργεια μέντας. Παράλληλα, περισσότερες από 8.500 γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί σε κλιματικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στη γεωργική δραστηριότητα ως οικογενειακή επιχείρηση. Από αυτές, περισσότερες από 1.000 έχουν ιδρύσει τις δικές τους επιχειρήσεις, ενώ πάνω από 4.500 συμμετέχουν σε ομάδες οικονομικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης

Περισσότεροι από 24.000 καλλιεργητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, έχοντας υπερδιπλασιάσει το εισόδημά τους από την καλλιέργεια μέντας. Παράλληλα, περισσότερες από 8.500 γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί σε κλιματικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στη γεωργική δραστηριότητα ως οικογενειακή επιχείρηση. Από αυτές, περισσότερες από 1.000 έχουν ιδρύσει τις δικές τους επιχειρήσεις, ενώ πάνω από 4.500 συμμετέχουν σε ομάδες οικονομικής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης Προστασία του περιβάλλοντος και ανθεκτικότερη γεωργία: Παράλληλα, κλιματικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές, όπως η βελτιστοποίηση των αποστάσεων φύτευσης, τα συστήματα άρδευσης, η συγκαλλιέργεια και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των λιπασμάτων, έχουν μειώσει το κόστος παραγωγής μέντας κατά 20%, ενώ παράλληλα έχουν βελτιώσει την απόδοση και την παραγωγή.

Παράλληλα, κλιματικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές, όπως η βελτιστοποίηση των αποστάσεων φύτευσης, τα συστήματα άρδευσης, η συγκαλλιέργεια και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των λιπασμάτων, έχουν μειώσει το κόστος παραγωγής μέντας κατά 20%, ενώ παράλληλα έχουν βελτιώσει την απόδοση και την παραγωγή. Επιχειρηματικότητα με σαφή σκοπό: Η επένδυση στους ανθρώπους και το περιβάλλον συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία μιας ελεγχόμενης και διαφανούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Σήμερα, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Mars να μπορεί να εντάσσει τη μέντα Shubh στις εμπορικές της δραστηριότητες , ενσωματώνοντάς τη συστηματικά στο εμβληματικό χαρτοφυλάκιο των brands της.

«Ο πιο ουσιαστικός αντίκτυπος του Shubh είναι η αλλαγή που βλέπουμε στη ζωή των γυναικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσα από την απόκτηση νέων, απλών δεξιοτήτων, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, η ανεξαρτησία τους και η πεποίθηση ότι μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Όταν οι γυναίκες ενδυναμώνονται, ο αντίκτυπος ξεπερνά τις ίδιες, ενισχύοντας τις οικογένειες, εμπνέοντας τις κοινότητες και δημιουργώντας ευκαιρίες για την επόμενη γενιά», δήλωσε η Meenal Bahirwani, Sustainable Sourcing Lead, Mars Snacking.

Ένα νέο πρότυπο εξοικονόμησης πόρων

Η φιλοδοξία της Mars για το πρόγραμμα Shubh Mint συνεχίζεται και διευρύνεται. Αξιοποιώντας την επιτυχία των προηγούμενων ετών, η Mars εξελίσσει πλέον το πρόγραμμα, υιοθετώντας μια προσέγγιση «full farm», με στόχο να υποστηρίξει περισσότερους καλλιεργητές να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Η προσέγγιση αυτή επεκτείνει τις κλιματικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές στο σύνολο των καλλιεργειών και όχι μόνο στη μέντα, συμβάλλοντας στη δημιουργία εισοδήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, μειώνει την εξάρτηση από μία μόνο καλλιέργεια και ενισχύει την ανθεκτικότητα των οικογενειών και των κοινοτήτων απέναντι στις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

«Αυτό που ξεκίνησε ως απάντηση σε μια ευάλωτη πρώτη ύλη έχει εξελιχθεί σε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και σε ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί για τον μετασχηματισμό των γεωργικών συστημάτων και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Το πρόγραμμα Shubh Mint της Mars αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα και η επιχειρηματική απόδοση μπορούν να συμβαδίζουν.» δήλωσε ο Sam de Frates, VP Commercial and Sustainability, Mars Snacking Europe and Central Eurasia.

Μέσα από αυτό το μοντέλο, η Mars διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο για τις εφοδιαστικές αλυσίδες: ένα μοντέλο όπου η αξία μοιράζεται, οι κοινότητες ενδυναμώνονται, τα οικοσυστήματα αποκαθίστανται και η επιχειρηματική απόδοση αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης.