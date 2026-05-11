Μετά το δείπνο πολλοί μπορεί να νιώσουν φούσκωμα, κράμπες ή δυσάρεστη πληρότητα. Αν το στομάχι σας «διαμαρτύρεται» συχνά το βράδυ γιατί φάγατε πολύ, βαριά ή γρήγορα, δεν είστε οι μόνοι. Είναι κάτι σύνηθες και μικρές συνήθειες μετά το φαγητό μπορεί να επηρεάσουν το πώς αισθάνεστε. Μια απλή συνήθεια που αξίζει να δοκιμάσετε; Να πίνετε τσάι μέντας. Αυτό το ζεστό ρόφημα χωρίς καφεΐνη συχνά συστήνεται από διατροφολόγους για να βοηθήσει την πέψη μετά το γεύμα.

Βοηθά στη χαλάρωση του γαστρεντερικού συστήματος

Ένας από τους βασικούς λόγους που το τσάι μέντας βοηθάει την πέψη είναι η ικανότητά του να χαλαρώνει το πεπτικό σύστημα.

«Η μέντα είναι πλούσια σε μενθόλη, ένα φυσικό χαλαρωτικό των λείων μυών που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις κράμπες και τον πόνο», τονίζει η διαιτολόγος Gabrielle Kishner.

Μετά το φαγητό, οι μύες του γαστρεντερικού σωλήνα συσπώνται για να προωθήσουν την τροφή. Όταν οι συσπάσεις είναι υπερβολικά έντονες ή ασυντόνιστες, μπορεί να προκαλέσουν κράμπες, δυσφορία και αυτό το αίσθημα «σφιξίματος» στην κοιλιά. Η μέντα βοηθά μπλοκάρωντας τις εισροές ασβεστίου στους μύες του πεπτικού συστήματος, επιτρέποντάς τους να χαλαρώσουν, μειώνοντας τους σπασμούς.

«Αυτή η μυϊκή χαλάρωση υποστηρίζει τη σωστή πέψη, επιτρέποντας στα αέρια μετά το γεύμα να αποβάλλονται πιο γρήγορα, μειώνοντας έτσι το φούσκωμα και τις κράμπες», εξηγεί η Kerry Conlon.

Μπορεί να βοηθήσει στη ναυτία

Αν νιώθετε ναυτία μετά το φαγητό το τσάι μέντας μπορεί να βοηθήσει να ηρεμήσει το στομάχι σας.

«Το τσάι μέντας μπορεί να έχει αντιεμετική δράση, δηλαδή να βοηθά στη μείωση της ναυτίας και του εμετού», τονίζει η διατροφολόγος Avery Zenker.

Επειδή δεν περιέχει φυσικά καφεΐνη και είναι ήπιο για το στομάχι, το τσάι μέντας μπορεί να είναι μια καταπραϋντική επιλογή μετά το δείπνο όταν αρχίζει να εμφανίζεται δυσφορία ή ναυτία.

«Ξεκούραση και πέψη»

Η πέψη δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώτε, συνδέεται στενά και με το νευρικό σας σύστημα. Έρευνες δείχνουν ότι το άγχος και η ανησυχία μπορούν να διαταράξουν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, επηρεάζοντας την κινητικότητα, την ευαισθησία και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού με τρόπους που μπορεί να επιδεινώσουν συμπτώματα όπως ναυτία, δυσφορία και δυσπεψία.

Το να πίνετε τσάι μέντας μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να περάσει σε μια πιο χαλαρή κατάσταση «ξεκούρασης και πέψης». Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η μέντα μπορεί να προάγει την αίσθηση ηρεμίας, γεγονός που ενδέχεται να βοηθά περαιτέρω την πέψη μειώνοντας τα συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος.

Με πληροφορίες από eatingwell