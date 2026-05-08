Μετά το δείπνο, το τελευταίο που θέλετε είναι να νιώθετε φουσκωμένοι, με κράμπες ή δυσάρεστα χορτάτοι. Αν όμως το στομάχι σας τείνει να σας ταλαιπωρεί το βράδυ — είτε λόγω μεγαλύτερου γεύματος, πιο λιπαρών φαγητών ή απλώς επειδή φάγατε λίγο γρήγορα — δεν είστε οι μόνοι. Είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο και μικρές συνήθειες μετά το φαγητό μπορούν να κάνουν διαφορά στο πώς αισθάνεστε.

Μια απλή συνήθεια που αξίζει να δοκιμάσετε; Να πίνετε τσάι μέντας. Αυτό το ζεστό, χωρίς καφεΐνη ρόφημα προτείνεται συχνά από διατροφολόγους για να βοηθήσει την πέψη μετά το γεύμα. Δείτε πώς λειτουργεί και τι να αναζητήσετε και σε άλλα ροφήματα που βοηθούν την πέψη.

Πώς το τσάι μέντας βοηθά την πέψη

Βοηθά στη χαλάρωση του γαστρεντερικού συστήματος

Ένας από τους βασικούς λόγους που το τσάι μέντας υποστηρίζει την πέψη είναι η ικανότητά του να χαλαρώνει το πεπτικό σύστημα. «Η μέντα είναι πλούσια σε μενθόλη, ένα φυσικό χαλαρωτικό των λείων μυών που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις κράμπες και τον πόνο», λέει η διαιτολόγος Gabrielle Kishner.

Μετά το φαγητό, οι μύες του γαστρεντερικού σωλήνα συσπώνται για να μετακινήσουν την τροφή. Όταν όμως οι συσπάσεις είναι πολύ έντονες ή ασυντόνιστες, μπορεί να προκαλέσουν κράμπες, δυσφορία και αυτό το «σφιχτό» αίσθημα στην κοιλιά. Η μέντα βοηθά μπλοκάροντας τα κανάλια ασβεστίου στους μύες του πεπτικού συστήματος, επιτρέποντάς τους να χαλαρώσουν και μειώνοντας τους σπασμούς.

«Αυτή η χαλάρωση των μυών υποστηρίζει τη βέλτιστη πέψη, επιτρέποντας στα αέρια μετά το γεύμα να αποβληθούν πιο γρήγορα, κάτι που μειώνει το φούσκωμα, τα αέρια και τις κράμπες», λέει η Kerry Conlon.

Μπορεί να βοηθήσει στη ναυτία

Αν νιώθετε ναυτία μετά το φαγητό — είτε από μεγάλο γεύμα, συγκεκριμένες τροφές ή παρενέργειες φαρμάκων — το τσάι μέντας μπορεί να βοηθήσει να ηρεμήσει το στομάχι σας. «Το τσάι μέντας μπορεί να έχει αντιεμετικές ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ναυτίας και του εμετού», λέει η διαιτολόγος Avery Zenker.

Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τη μέντα και τη ναυτία έχουν γίνει με αιθέριο έλαιο μέντας — ιδιαίτερα μέσω εισπνοής — αλλά τα ευρήματα αυτά μπορεί να ισχύουν και όταν πίνετε τσάι μέντας. Καθώς το πίνετε, όχι μόνο καταναλώνετε τις ουσίες του τσαγιού, αλλά εισπνέετε και το άρωμά του, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτού του «ανακατωμένου» αισθήματος στο στομάχι.

Επειδή είναι φυσικά χωρίς καφεΐνη και ήπιο για το στομάχι, το τσάι μέντας μπορεί να είναι μια καταπραϋντική επιλογή μετά το δείπνο όταν αρχίζει να εμφανίζεται ναυτία ή δυσφορία.

Υποστηρίζει την κατάσταση «ξεκούρασης και πέψης»

Η πέψη δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώτε — συνδέεται στενά και με το νευρικό σας σύστημα. Έρευνες δείχνουν ότι το στρες και το άγχος μπορούν να διαταράξουν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, επηρεάζοντας την κινητικότητα, την ευαισθησία και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού με τρόπους που μπορεί να επιδεινώσουν συμπτώματα όπως ναυτία, δυσφορία και δυσπεψία.

Όταν είστε αγχωμένοι ή τρώτε βιαστικά, το σώμα σας παραμένει σε κατάσταση «μάχης ή φυγής», κάτι που μπορεί να επηρεάσει την κανονική πέψη και να αυξήσει την ευαισθησία του εντέρου. Το να πίνετε τσάι μέντας μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να περάσει σε μια πιο χαλαρή κατάσταση «ξεκούρασης και πέψης». Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η μέντα μπορεί να προάγει το αίσθημα ηρεμίας, κάτι που μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω την πέψη μειώνοντας τα συμπτώματα που σχετίζονται με το στρες.

«Είναι πιθανό ακόμη και η ίδια η διαδικασία του να πίνεις τσάι μέντας να βοηθά την πέψη. Η προετοιμασία του, το να επιβραδύνεις και να το πίνεις συνειδητά μπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση στην πέψη», λέει η Zenker.

Πρακτικές ενσυνειδητότητας έχουν συνδεθεί με μείωση των πεπτικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με το στρες και μπορεί να υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία της πέψης, προάγοντας μια πιο ισορροπημένη κατάσταση του νευρικού συστήματος.

Συμβουλές για ροφήματα που βοηθούν την πέψη

Αυτό που πίνετε μετά το φαγητό μπορεί είτε να βοηθήσει την πέψη είτε να επιδεινώσει συμπτώματα όπως φούσκωμα, αέρια ή δυσφορία. Ακολουθούν μερικές συμβουλές ειδικών:

Επιλέξτε ροφήματα χωρίς ή με λίγη καφεΐνη. Η Conlon συνιστά να αποφεύγετε ή να περιορίζετε την καφεΐνη αν είστε επιρρεπείς σε πεπτικές ενοχλήσεις. Η καφεΐνη αυξάνει την κινητικότητα του εντέρου και μπορεί να προκαλέσει διάρροια, κράμπες ή έντονη ανάγκη για τουαλέτα σε ορισμένους ανθρώπους.

Αναζητήστε καταπραϋντικά, λειτουργικά συστατικά. Βότανα όπως η μέντα, το τζίντζερ και το χαμομήλι μπορεί να βοηθήσουν την πέψη μειώνοντας συμπτώματα όπως φούσκωμα, ναυτία και γενική δυσφορία.

Αποφύγετε τα ανθρακούχα ποτά αν έχετε τάση για φούσκωμα. Τα ανθρακούχα ποτά μπορούν να αυξήσουν την πίεση στο στομάχι, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αίσθημα πληρότητας ή παλινδρόμηση.

Προσέξτε την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα και να επιβραδύνει ή να διαταράξει τη φυσιολογική πέψη, ειδικά όταν καταναλώνεται μετά το φαγητό.

Μην υποτιμάτε το νερό. «Το νερό είναι ένα από τα καλύτερα ροφήματα για την προώθηση της υγιούς πέψης και γενικά δεν περιέχει ερεθιστικά συστατικά», λέει η Zenker. Επιπλέον, βοηθά στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.

Λάβετε υπόψη τις προσωπικές σας ευαισθησίες. Η πέψη διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο — αν κάποιο ρόφημα σας προκαλεί συστηματικά δυσφορία, ίσως αξίζει να το περιορίσετε ή να το αντικαταστήσετε με κάτι πιο ήπιο.

Η άποψη των ειδικών

Το τσάι μέντας είναι ένας απλός και καταπραϋντικός τρόπος να υποστηρίξετε την πέψη μετά το γεύμα. Μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση του γαστρεντερικού συστήματος και να ανακουφίσει συνηθισμένα συμπτώματα όπως φούσκωμα, ναυτία και δυσφορία.

Ωστόσο, κανένα μεμονωμένο ρόφημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σημασία μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής. Η βάση της καλής πεπτικής υγείας είναι το γενικό διατροφικό σας πρότυπο — ιδιαίτερα μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει ποικιλία φυτικών τροφών και τροφών πλούσιων σε προβιοτικά. Το τσάι μέντας μπορεί να είναι μια χρήσιμη προσθήκη στη βραδινή σας ρουτίνα, αλλά η μακροπρόθεσμη υγεία του πεπτικού συστήματος χτίζεται μέσα από σταθερές, υγιεινές συνήθειες.

πηγή: eatingwell