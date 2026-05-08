Στο 5,4 % σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 5,4% από 2% έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επάνοδο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από τη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13,8% σε ετήσια βάση. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στα ενοίκια κατοικιών, στον ηλεκτρισμό, στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αποτυπώνοντας τη νέα ενεργειακή πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφηκε «άλμα» 53,2%, ενώ το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 19,3% και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 14%. Παράλληλα, τα ενοίκια κατοικιών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με αύξηση 7,6%, εντείνοντας το στεγαστικό βάρος για χιλιάδες ενοικιαστές.

Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεταφορές, όπου η συνολική αύξηση έφθασε το 10%. Οι τιμές στα καύσιμα κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται κατά 32,4%, τη βενζίνη κατά 17,1% και τα λοιπά καύσιμα κατά 42,4%. Σημαντική επιβάρυνση σημειώθηκε και στις αεροπορικές μεταφορές, καθώς τα εισιτήρια αεροπλάνων αυξήθηκαν κατά 18,6%, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την αύξηση του ενεργειακού κόστους όσο και με τη διευρυμένη τουριστική ζήτηση ενόψει της θερινής περιόδου.

Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να αυξάνεται κατά 4,4%. Ωστόσο, σε επιμέρους προϊόντα οι αυξήσεις ήταν σαφώς υψηλότερες. Το μοσχάρι ανατιμήθηκε κατά 19,2%, το αρνί και κατσίκι κατά 13,3%, ενώ τα φρούτα αυξήθηκαν κατά 7,5% και τα λαχανικά κατά 7,1%. Ο καφές κατέγραψε αύξηση 7,9%, ενώ οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 7%. Σημαντική ήταν και η άνοδος στη μαργαρίνη και στα φυτικά λίπη, που έφθασε το 11,6%. Αντίβαρο αποτέλεσε μόνο η μεγάλη πτώση στην τιμή του ελαιολάδου, η οποία μειώθηκε κατά 17,9%, περιορίζοντας εν μέρει τη συνολική άνοδο της διατροφής.

Ακριβά παραμένουν και τα έξοδα εστίασης και φιλοξενίας. Η κατηγορία ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια αυξήθηκε κατά 6,1%, με τις τιμές σε εστιατόρια, ταχυφαγεία, ζαχαροπλαστεία και κυλικεία να κινούνται σταθερά ανοδικά. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων όσο και την ενίσχυση της κατανάλωσης λόγω τουρισμού.

Η εικόνα των στοιχείων δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην ενέργεια, αλλά διαχέονται σε ολοένα περισσότερους τομείς της οικονομίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 1,5% μόνο μέσα σε έναν μήνα, από τον Μάρτιο στον Απρίλιο, γεγονός που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία μεταφέρονται οι ανατιμήσεις στην αγορά.

Παράλληλα, η μέση ετήσια αύξηση του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 διαμορφώθηκε στο 2,9%, υψηλότερα από το 2,5% της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες για παρατεταμένη ακρίβεια.

Ο Απρίλιος αποτελεί πλέον τον μήνα με τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τιμών από την αρχή του 2026, καθώς ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,5% τον Ιανουάριο, στο 2,7% τον Φεβρουάριο και στο 3,9% τον Μάρτιο, πριν εκτοξευθεί στο 5,4%.