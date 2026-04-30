O πληθωρισμός εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στους καταναλωτές στις ΗΠΑ.

Επιτάχυνση κατέγραψε η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 2%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου. Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από το 0,5% του τελευταίου τριμήνου του 2025, αν και υπολείπεται ελαφρώς των εκτιμήσεων των αναλυτών που έκαναν λόγο για 2,2%.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στους καταναλωτές, με τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, να αυξάνεται κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Μάρτιο. Σε ετήσια βάση, ο λεγόμενος πυρήνας πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3,2%, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Σε επίπεδο συνολικού πληθωρισμού, που περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας και των τροφίμων, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7% μέσα στον μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός έφτασε το 3,5%.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας, στον απόηχο των γεωπολιτικών εντάσεων και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ιράν, συνέβαλε σημαντικά στην επιβάρυνση των νοικοκυριών, εντείνοντας τις προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική και τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.