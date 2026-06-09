Παρά τη σαφή κατεύθυνση που δίνει η απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των τόκων, δεν απαντά στο βασικό ερώτημα του τρόπου εφαρμογής του εκτοκισμού στην πράξη.

Νέες διευκρινίσεις από τον Άρειο Πάγο για την εφαρμογή της απόφασης 6/2026 ζητούν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), καθώς, σύμφωνα με νομικούς κύκλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, παραμένουν κρίσιμα ερμηνευτικά κενά ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι των ρυθμισμένων δανείων πρέπει να υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση που καταβάλλει ο δανειολήπτης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση. Η ερμηνεία αυτή οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνση για τους οφειλέτες και γι’ αυτό έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τους δανειολήπτες και τους φορείς προστασίας τους.

Ωστόσο, παρά τη σαφή κατεύθυνση που δίνει η απόφαση ως προς τη βάση υπολογισμού των τόκων, δεν απαντά στο βασικό ερώτημα του τρόπου εφαρμογής του εκτοκισμού στην πράξη. Ειδικότερα, δεν διευκρινίζεται εάν κάθε μηνιαία δόση θα εκτοκίζεται αυτοτελώς και με τον ίδιο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή εάν ο τόκος θα πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με τη χρονική απόσταση κάθε δόσης από την έναρξη της αποπληρωμής.

Το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το τελικό ύψος των τόκων που θα κληθούν να καταβάλουν οι δανειολήπτες. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η απόφαση προσδιορίζει το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζεται ο τόκος, αλλά δεν αποσαφηνίζει τη μεθοδολογία του υπολογισμού του για κάθε επιμέρους δόση. Ως αποτέλεσμα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών ερμηνειών και εφαρμογών.

Για τον λόγο αυτό, τα νομικά επιτελεία τραπεζών και servicers εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον Άρειο Πάγο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν ο εκτοκισμός θα γίνεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε μηνιαία δόση ή εάν θα λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια που μεσολαβεί μέχρι την καταβολή της κάθε δόσης. Νομικοί του κλάδου εκτιμούν ότι χωρίς σαφή απάντηση στο συγκεκριμένο σημείο, είναι πιθανό να προκύψουν νέες δικαστικές διαμάχες και αποκλίνουσες πρακτικές στην εφαρμογή της απόφασης.

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Παράλληλα, εξετάζονται και άλλα ζητήματα που δεν αποσαφηνίζονται πλήρως στο σκεπτικό της απόφασης, όπως το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων και το κατά πόσο η νομολογία μπορεί να επηρεάσει υφιστάμενες υποθέσεις δανειοληπτών. Στόχος των εμπλεκόμενων φορέων είναι να διαμορφωθεί ένα σαφές και ενιαίο πλαίσιο εφαρμογής, ώστε να αποφευχθεί η μαζική προσφυγή στα δικαστήρια και να περιοριστεί η αβεβαιότητα για όλες τις πλευρές.