Η αυξημένη δυσκολία των θεμάτων, οι χρονοβόρες ασκήσεις και οι απαιτήσεις σε συνδυαστική σκέψη δημιουργούν προσδοκίες για μια πιο συγκρατημένη βαθμολογική κατανομή.

Με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, απαιτητικές ασκήσεις και έντονη πίεση χρόνου, τα φετινά θέματα της Οικονομίας στις Πανελλήνιες 2026 φαίνεται να αιφνιδίασαν ακόμη και καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Η πρώτη εικόνα από εκπαιδευτικούς και φροντιστές συγκλίνει στην εκτίμηση ότι το φετινό διαγώνισμα ήταν σαφώς δυσκολότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την κατανομή των βαθμολογιών.

Όπως επισημαίνει στο Dnews o Γιώργος Καμαρινός (economics.edu.gr), Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας η φετινή εξέταση κάλυπτε μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και απευθυνόταν κυρίως σε μαθητές με ουσιαστική και σε βάθος προετοιμασία. Οι υποψήφιοι δεν αρκούσε να γνωρίζουν τη θεωρία και τις βασικές τεχνικές επίλυσης ασκήσεων, αλλά έπρεπε να κατανοήσουν με ακρίβεια τα δεδομένα κάθε ερωτήματος, να συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικά κεφάλαια και ταυτόχρονα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον διαθέσιμο χρόνο.

Ειδικότερα σημειώνει ότι «θα συμφωνήσουμε όλοι ότι τα σημερινά θέματα ήταν αυξημένης δυσκολίας, πολύ πιο δύσκολα από πέρσι και ίσως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών. Θα συμφωνήσουμε ότι τα θέματα δεν πρέπει να είναι εύκολα σχεδόν στο σύνολό τους αλλά θα πρέπει (όπως σε όλα τα μαθήματα) να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε και να ανταμείβεται ο καλά προετοιμασμένος και να λαμβάνει έναν ελάχιστο βαθμό ο αδύνατος μαθητής. Εκτός από την απότομη και κατακόρυφη αύξηση του βαθμού δυσκολίας σε σχέση με τα περσινά, τα φετινά θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας; Θα περιμένω τα στατιστικά των βαθμολογιών για να αποφανθώ. Αν ακολουθούν την κανονική κατανομή, τότε ναι. Αν όχι, τότε πρέπει να προβληματιστούμε.»

Παράλληλα σε μια πρώτη αποτίμηση των θεμάτων τονίζει ότι «οι μαθητές έπρεπε να διαβάσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν σωστά τα δεδομένα και τα ζητούμενα, ενώ θα έπρεπε να κάνουν ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου καθώς πολλά ζητήματα ήταν χρονοβόρα στη λύση τους. Στο Α θέμα υπήρχαν 5 προτάσεις Σωστού – Λάθους που απαιτούσαν προσοχή στη διατύπωσή τους και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες δεδομένου ότι ήταν μικρές ασκήσεις, χρειάζονταν αριθμητικοί υπολογισμοί στο πρόχειρο.Στο Β θέμα ζητήθηκε ένα από τα κλασσικά θέματα θεωρίας από το 9ο κεφάλαιο αλλά, όμως, η πρωτοτυπία ήταν ότι ζητήθηκε και το διάγραμμα που συνοδεύει την εν λόγω θεωρία.

Στο Γ θέμα, τέθηκε μία άσκηση που συνδύαζε τα κεφάλαια 1, 7 και 9. Οι μαθητές έπρεπε στο πρώτο ερώτημα να συμπληρώσουν ορθά έναν πίνακα και να προσδιορίσουν μία συνάρτηση, έχοντας δεδομένα που απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη. Η αδυναμία απάντησης των πρώτων ερωτημάτων απέκλειε τη δυνατότητα στον διαγωνιζόμενο να συνεχίσει με τα υπόλοιπα ερωτήματα που ήταν βατά. Στο Δ θέμα τέθηκε άσκηση με επίκεντρο το 5ο κεφάλαιο με αυξημένο βαθμό δυσκολίας η απαιτούσε πολύ καλή γνώση των χρησιμοποιούμενων οικονομικών εννοιών, συνδυαστική σκέψη και αρκετούς αριθμητικούς υπολογισμούς.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον κ. Καμαρινό το Θέμα Γ αποτέλεσε ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξημένης δυσκολίας του διαγωνίσματος. Η άσκηση συνδύαζε γνώσεις από διαφορετικά κεφάλαια της ύλης και απαιτούσε συνθετική σκέψη ήδη από τα πρώτα ερωτήματα. Μάλιστα, η αδυναμία σωστής απάντησης στα αρχικά βήματα δυσκόλευε σημαντικά την εξέλιξη προς τα επόμενα υποερωτήματα, δημιουργώντας ένα «ντόμινο» λαθών που μπορούσε να στερήσει πολύτιμες μονάδες ακόμη και από καλά διαβασμένους μαθητές. Αντίστοιχα, το Θέμα Δ κινήθηκε σε υψηλό επίπεδο απαιτήσεων, με σύνθετες οικονομικές έννοιες, συνδυαστική σκέψη και αρκετούς αριθμητικούς υπολογισμούς. Η επιτυχής αντιμετώπισή του προϋπέθετε όχι μόνο καλή γνώση της θεωρίας αλλά και ταχύτητα, ακρίβεια και εξοικείωση με σύνθετα προβλήματα.

Η Οικονομία δεν είναι μάθημα αποστήθισης

Στον αντίποδα δεν είναι λίγοι όσοι οικονομολόγοι αναδεικνύουν μια άλλη πλευρά των απαιτητικών θεμάτων τονίζοντας ότι με τα φετινά θέματα ότι η αντίληψη του «εύκολου μαθήματος» για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική φύση της επιστήμης, καθώς η επιτυχία δεν βασίζεται στην αποστήθιση αλλά στην κατανόηση και την εφαρμογή. Η Οικονομική Επιστήμη απαιτεί επίσης βασικές μαθηματικές δεξιότητες, κατανόηση διαγραμμάτων και ισχυρό υπόβαθρο στην Άλγεβρα, στοιχεία που δεν μπορούν να αναπληρωθούν στο τέλος της χρονιάς. Και όπως σημειώνουν στο Dnews η διαβαθμισμένη δυσκολία των φετινών θεμάτων δεν στόχευε στην παγίδευση των μαθητών, αλλά στην ανάδειξη του βαθμού ουσιαστικής γνώσης και εξοικείωσης με τις βασικές οικονομικές έννοιες. Η επιτυχής αντιμετώπιση των θεμάτων προϋπέθετε βαθιά κατανόηση της οικονομικής λογικής, ικανότητα ερμηνείας δεδομένων και διαγραμμάτων, καθώς και συνδυαστική σκέψη που ενώνει διαφορετικά κεφάλαια της ύλης σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

«Θολώνει» η εικόνα των αριστούχων

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα υψηλά ποσοστά αριστούχων θεωρούνταν σχεδόν δεδομένα στο μάθημα της Οικονομίας, η φετινή εικόνα δείχνει ότι τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν. Εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι βαθμολογίες άνω του 18 θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πορεία των απόλυτων αριστούχων, καθώς τα 20άρια δεν φαίνεται να είναι τόσο πολλά όσο τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως, τα ασφαλή συμπεράσματα τονίζουν μέσω του Dnews θα προκύψουν μόνο μετά την έναρξη και ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών.

Βέβαια σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι η πρώτη βαθμολογική εκτίμηση παραμένει ενδεικτική και όχι οριστική. Τα τελικά συμπεράσματα θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα. Παρ’ όλα αυτά, η γενική εικόνα των θεμάτων δείχνει ότι η Οικονομία λειτούργησε φέτος πιο αξιολογικά, δοκιμάζοντας όχι μόνο τη γνώση αλλά και την ικανότητα εφαρμογής, την ψυχραιμία και τη συνθετική σκέψη των υποψηφίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακατατάξεις στις υψηλές βαθμολογίες, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τη συνολική κατανομή των επιτυχόντων στις περιζήτητες σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου. Η διαφοροποίηση στον αριθμό των πολύ υψηλών επιδόσεων ενδέχεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, ειδικά στις σχολές αιχμής, όπου οι μικρές διαφορές μορίων παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Συνολικά, αν οι αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν από τα τελικά αποτελέσματα, η φετινή εξέταση στην Οικονομία ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων ετών. Όχι τόσο επειδή αυξήθηκε η δυσκολία με απόλυτους όρους, αλλά επειδή επανέφερε πιο έντονα τον χαρακτήρα του μαθήματος ως γνωστικού αντικειμένου που απαιτεί κατανόηση, ανάλυση και ουσιαστική προετοιμασία.