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Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα την προέλευση των οχημάτων των υπόπτων.

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, το πρωί του Σαββάτου (13/06) στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 56 και 27 ετών οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση,για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί προσωπικών δεδομένων, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Από τις έρευνες στις οικίες των δύο κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο,

πλήθος φυσιγγίων,

59 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

αυτοκίνητο χωρίς αριθμό πλαισίου το οποίο ελέγχεται ως προϊόν λαθρεμπορίας,

2 μοτοσυκλέτες χωρίς αριθμό πλαισίου για τις οποίες διερευνάται η κατοχή τους,

2 κυνηγετικά όπλα,

κάμερα με 2 καταγραφικά,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

τρίφτης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.