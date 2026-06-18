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Κατασχέθηκαν εκατοντάδες είδη ρουχισμού τα οποία ήταν απομίμιση γνησίων.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης καταστήματος όπου πωλούσε απομιμητικά προϊόντα ένδυσης, προχώρησαν στελέχη της ΔΑΟΕ σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 17/06 και κατά τη διάρκεια αυτής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 78 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.

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Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν σχετικά οι δικαιούχοι των σημάτων νόμιμων εταιριών, ενώ από δείγματα που ελήφθησαν προέκυψε ότι τα προϊόντα που κατασχέθηκαν είναι απομίμηση γνήσιων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν.