Η Dettol ζητά συγγνώμη για διαφήμιση στην Κίνα που «ήθελε να καταγγείλει τον σεξισμό», αλλά έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η βρετανική μάρκα προϊόντων υγιεινής Dettol ζήτησε συγγνώμη για μια διαφήμιση στην Κίνα, η οποία, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, είχε σκοπό να καταγγείλει τον σεξισμό, αλλά τελικά... της γύρισε μπούμερανγκ.

Η πεντάλεπτη διαφήμιση για ένα απολυμαντικό πολλαπλών χρήσεων, η οποία είχε τη μορφή μίνι δραματικής σειράς (micro-drama), ξεκινά με έναν άνδρα που ψάχνει για μια σύντροφο η οποία να είναι «καθαρή» και «να μην έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες».

Η ανατροπή στην πλοκή έρχεται προς το τέλος της διαφήμισης, όταν η νέα του κοπέλα τον εγκαλεί για τον μισογυνισμό του και χωρίζει μαζί του. Στη συνέχεια, το Dettol παρουσιάζεται ως η λύση ενάντια στους «τοξικούς άνδρες [που] είναι ακριβώς σαν τα βακτήρια».

{https://x.com/manyapan/status/2069052432529629254}

Η διαφήμιση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο κινεζικό διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να λένε ότι εργαλειοποιεί και αντικειμενοποιεί τις γυναίκες και άλλους να ζητούν μποϊκοτάζ της εταιρείας.

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Η Dettol δήλωσε ότι η διαφήμιση - η οποία αποσύρθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις - είχε ως στόχο να επικρίνει τα έμφυλα στερεότυπα, αλλά ορισμένα αποσπάσματά της που κυκλοφόρησαν αργότερα στο διαδίκτυο διαστρέβλωσαν το κεντρικό της μήνυμα.

«Αναγνωρίζουμε ότι προσέβαλε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε αμέλεια κατά τη δημιουργία και την αξιολόγηση του περιεχομένου της διαφήμισης», ανέφερε η Dettol σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

{https://x.com/BeijingEvening/status/2068983294633656421}

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης του περιεχομένου της.

Η Dettol ιδρύθηκε με αποστολή «να προστατεύει την υγεία» των οικογενειών, ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε όμως καλά ότι η πραγματική προστασία έγκειται επίσης στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου και στο δικαιώματός του να αντιμετωπίζεται ισότιμα».

Η διαφήμιση έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στις κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, με πολλούς χρήστες να εξοργίζονται από την προσπάθεια να συγκριθεί η «αγνότητα» ενός ανθρώπου με τις απολυμαντικές ιδιότητες των προϊόντων Dettol.

«Τι άθλια διαφήμιση. Έχω μείνει άφωνος», έγραψε ένας χρήστης στο Weibo, την κινεζική πλατφόρμα που μοιάζει με το X.

Η Μάνια Κέτσε, η οποία διευθύνει το ενημερωτικό δελτίο Eye on Digital China, χαρακτήρισε την καμπάνια «απόλυτο φιάσκο για μια μάρκα της οποίας ολόκληρη η δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από την καθαριότητα».

Όπως σημείωσε, «ακόμη κι αν η πρόθεση ήταν να παρουσιαστεί ο ανδρικός χαρακτήρας ως ο κακός της υπόθεσης, το μήνυμα μεταδόθηκε τόσο άσχημα που γύρισε μπούμερανγκ και μάλιστα με θεαματικό τρόπο».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Dettol βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στην Κίνα: Πέρυσι είχε προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις με μια διαφήμιση που περιλάμβανε τη φράση: «Η γυναίκα "επιστράφηκε" λίγο πριν από τον γάμο της· θα πρέπει να φταίει το ότι δεν ήταν καθαρή».