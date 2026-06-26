Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, λένε οι ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, ως απάντηση στην επίθεση εναντίον πλοίου, στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ κατηγορούν την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχειρίας.

Οι ΗΠΑ έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones του Ιράν, όπως και ραντάρ σε παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Αυτά τα πλήγματα ήταν «ισχυρή απάντηση» στη χθεσινή επίθεση του Ιράν εναντίον φορτηγού πλοίου, υπό σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

«Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας από τις ιρανικές δυνάμεις ξεκάθαρα παραβίασε την εκεχειρία», υπογράμμισε η CENTCOM, συμπληρώνοντας πως η «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Τεχεράνης «υπονομεύει» την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο αμερικανικός στρατός «παραμένει παρών και σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν και πως είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή».

{https://x.com/CENTCOM/status/2070607101207232829}

Η ανακοίνωση της CENTCOM για τις επιθέσεις στο Ιράν

«Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στη χθεσινή επίθεση σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αεροσκάφη των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, αφού το Ιράν έπληξε το MV Ever Lovely στις 25 Ιουνίου, με επιθετικό drone μονής κατεύθυνσης. Το φορτηγό πλοίο, με σημαία Σιγκαπούρης έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ, κατά μήκος των ακτών του Ομάν, τη στιγμή της επίθεσης.

Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας από τις ιρανικές δυνάμεις παραβίασε ξεκάθαρα την εκεχειρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς αυξάνονται οι ροές του εμπορίου μέσω της ζωτικής σημασίας διεθνούς εμπορικής διόδου.

Οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό και υποστήριξη ασφαλούς διέλευσης σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται και είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή».

Τραμπ: Βλακώδης παραβίαση της εκεχειρίας - Έχουν κάποιες δυνατότητες

Νωρίτερα, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «βλακώδη παραβίαση» της συμφωνίας για εκεχειρία την επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη εναντίον του φορτηγού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα drones εναντίον πλοίων που περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ. Το ένα από τα drone έπληξε ένα φορτηγό πλοίο, προκαλώντας ζημιές, αλλά αυτό συνέχισε την πορεία του. Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τα άλλα τρία drones, συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτηση δεν έκανε αναφορά στο αν και πώς θα «απαντούσαν» οι ΗΠΑ σε αυτή την ιρανική επίθεση εναντίον του πλοίου. Με την ανακοίνωση των επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων δόθηκε η απάντηση σε αυτό το ζήτημα.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει «κάποιες δυνατότητες, όχι πολλές», συμπληρώνοντας: «Δεν κερδίζουν ή κάτι τέτοιο, αλλά έχουν κάποιες δυνατότητες. Μπορούν ακόμα να ρίξουν» και στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίθεση με drones εναντίον του φορτηγού πλοίου.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα επιθετικά drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ένα από τα drones χτύπησε ισχυρά το πάνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του.

Καταρρίψαμε άλλα τρία drones. Προφανώς, αυτή είναι μια βλακώδης παραβίαση της συμφωνίας για εκεχειρία».

Ο ΟΗΕ ανέστειλε το σχέδιο εκκένωσης μετά την ιρανική επίθεση

Εξαιτίας της επίθεσης στο φορτηγό πλοίο, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ ανέστειλε την προγραμματισμένη εκκένωση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι αρκετά πλοία είχαν ήδη απομακρυνθεί, αλλά η υπηρεσία ήθελε να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται οι «απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας».

«Πάντα επαναλάμβανα ότι η ασφάλεια των ναυτικών παραμένει πρωταρχικής σημασίας», δήλωσε μετά την επίθεση ο επικεφαλής του IMO. «Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το σχέδιο εκκένωσης θα ανασταλεί μέχρι να υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια», συμπλήρωσε.