Το ΕΛΚΕΘΕ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Θαλάσσια Ακαδημία της επαρχίας Zhejian

Στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσημη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας με επικεφαλής τον κ. Li Jiayin, αναπλ. Γενικό Δ/ντή του περιφερειακού τμήματος φυσικών πόρων της επαρχίας Zhejian, καθώς και τον Dr Chen Jianjie, Διευθυντή του Τμήματος Αποκατάστασης Εδαφικού Χώρου της επαρχίας Zhejian και αναπλ. Διευθυντή της Θαλάσσιας Ακαδημίας Zhejian.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και της Θαλάσσιας Ακαδημίας της επαρχίας Zhejian, καθώς και η αλληλοενημέρωση για τις ερευνητικές δραστηριότητες των δύο φορέων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο συνεργασίας. Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν η Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ), Δρ Μαρία Στουμπούδη, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσια Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Δρ Κωνσταντίνος Μυλωνάς, και ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας (ΙΩ) Δρ Χρήστος Τσαμπάρης.

Συζητήθηκαν ερευνητικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με τα κυριότερα να αφορούν τη μελέτη και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη διάβρωση των ακτών, τις αυτόνομες, ψηφιακές εφαρμογές παρακο-λούθησης των υδάτων και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων φαινομένων.