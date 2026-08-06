Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025.

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οικογένειά της εξακολουθεί να τη θυμάται με βαθιά συγκίνηση. Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 34 ετών.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό της, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, μοιράστηκε στα social media μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία από την παιδική ηλικία, στην οποία η οικογένεια Σαμαρά εμφανίζεται χαμογελαστή μπροστά στον φακό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε να βάλει μόνο κόκκινες καρδιές και το σύμβολο του απείρου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και τον ισχυρό δεσμό που τον συνέδεε με την αδελφή του.

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Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Είχε προηγηθεί επιληπτικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε αρχικά στο «Σισμανόγλειο», όπου κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασής της.

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Στη συνέχεια διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» για επιπλέον εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια του καρδιολογικού ελέγχου, ενώ βρισκόταν σε επικοινωνία με τους γιατρούς και χωρίς να παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα εκείνη τη στιγμή, υπέστη ανακοπή. Στο πλευρό της βρίσκονταν οι γονείς της μέχρι την τελευταία στιγμή.