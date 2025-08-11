Games
Το τελευταίο «αντίο» στην κηδεία της Λένας Σαμαρά: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του»

Τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Το τελευταίο «αντίο» στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς, φίλοι και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών όπου προσήλθαν μεταξύ άλλων πολιτικοί φίλοι, αλλά και αντίπαλοι του Αντώνη Σαμαρά, συμπαραστεκόμενοι στους γονείς και τον αδελφό της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, στις 7 Αυγούστου.

Το «παρών» έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτικοί αρχηγοί κομμάτων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη.

Λίγο μετά τις 12:30, έφτασε στην εκκλησία η Γεωργία Σαμαρά, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, με τον γιο του, Κωνσταντίνο. Ο πρώην πρωθυπουργός εκφώνησε επικήδειο λόγο.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς.

Γι' αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα' μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο "σ' αγαπώ" το δικό της. Δίπλα στο "να προσέχεις μπαμπά" το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!»

Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Λουκάς Παπαδήμος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Στέργιος Καλπάκης και οι Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Ματζουράνης, η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχεδόν όλοι οι υπουργοί, βουλευτές από όλα τα κόμματα, φίλοι, γνωστοί και πολίτες.

Το λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.

