Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Στο Πρώτο Νεκροταφείο λένε συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών την περασμένη Πέμπτη.
Με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»
LIVE
-
Πλήθος κόσμου και πολιτικών13:13:08
-
Αυτή την ώρα η κηδεία της 34χρονης Λ. Σαμαρά - Σε βαθύ πένθος η οικογένειά της13:06:09
-
Ο Προκόπης Παυλόπουλος13:01:59
-
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας12:59:55
-
Τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Η κηδεία στο Α' Νεκροταφείο12:57:21
-
Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας κατέφθασε στο Α' Νεκροταφείο12:56:22
-
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κηδεία12:53:53
-
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε για την κηδεία της Λένας Σαμαρά με τη σύζυγό του, Μαρέβα12:49:33
-
Ο Νίκος Ανδρουλάκης12:42:39
-
Ο Νίκος Δένδιας12:40:56
-
Ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε μαζί με το τον γιο του12:35:31
Ο κ. Σαμαράς έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και «κουράγιο πρόεδρε» από τον κόσμο που λέει το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά.
-
Στο Α΄ Νεκροταφείο έφτασε στις 12:30 η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργιά Σαμαρά12:32:29
-
Πλήθος πολιτικών στην κηδεία12:28:55
-
Ο Κώστας Καραμανλής12:22:45
-
Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά12:18:26
-
Οι πρώτες αφίξεις12:15:47