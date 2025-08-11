Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα Σαμαρά. Πάρα πολύς κόσμος στην κηδεία.

Στο Πρώτο Νεκροταφείο λένε συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών την περασμένη Πέμπτη.

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

6630727_3a908.jpg6630718_b97bd.jpg

6630736_24dfd.jpg

6630685_bbaff.jpg


LIVE

  • Πλήθος κόσμου και πολιτικών

    13:13:08

    npb009101754906424_4_4477d.jpg

    npb009101754906424_5_0d91e.jpg

    npb009101754906424_6_94b44.jpg

    6630768_2fb4d.jpg

    6630776_14c70.jpg

    6630774_8bc04.jpg

    6630773_2c607.jpg

    npb009101754906424_24887.jpg

    npb009101754906424_1_75dbb.jpg

    npb009101754906424_2_af9d1.jpg

    npb009101754906424_3_8480b.jpg

  • Αυτή την ώρα η κηδεία της 34χρονης Λ. Σαμαρά - Σε βαθύ πένθος η οικογένειά της

    13:06:09

  • Ο Προκόπης Παυλόπουλος

    13:01:59

    6630764_625a4.jpg

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

    12:59:55

    6630755_af04a.jpg

  • Τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Η κηδεία στο Α' Νεκροταφείο

    12:57:21

  • Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας κατέφθασε στο Α' Νεκροταφείο

    12:56:22

  • Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κηδεία

    12:53:53

    6630745_e1233.jpg

    6630744_25b30.jpg

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε για την κηδεία της Λένας Σαμαρά με τη σύζυγό του, Μαρέβα

    12:49:33

    6630738_01c98.jpg

    6630736_7b609.jpg

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης

    12:42:39

    6630729_40c66.jpg

  • Ο Νίκος Δένδιας

    12:40:56

    6630726_461b5.jpg

  • Ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε μαζί με το τον γιο του

    12:35:31

    Ο κ. Σαμαράς έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και «κουράγιο πρόεδρε» από τον κόσμο που λέει το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά.

    6630724_79964.jpg

    6630723_4129d.jpg

  • Στο Α΄ Νεκροταφείο έφτασε στις 12:30 η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργιά Σαμαρά

    12:32:29

    6630714_9b58f.jpg

    6630718_28ecd.jpg

  • Πλήθος πολιτικών στην κηδεία

    12:28:55

    6630768_74799.jpg

    6630769_a8689.jpg

    6630758_b8342.jpg

    6630747_2e7c0.jpg

    6630725_4d469.jpg

    6630720_4b7c7.jpg

    6630710_9a6f0.jpg

    6630704_48c97.jpg

    6630705_883a4.jpg

    6630707_299c8.jpg

    6630709_73cab.jpg

    6630708_ceb69.jpg

  • Ο Κώστας Καραμανλής

    12:22:45

    6630688_aa923.jpg

    6630685_0b878.jpg

  • Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

    12:18:26

  • Οι πρώτες αφίξεις

    12:15:47

    6630678_60aff.jpg

    6630679_f6c44.jpg

    6630680_60867.jpg

    6630677_558e5.jpg

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας

Ελλάδα
Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Παιχνίδια Εξουσίας
Παρόντες στην κηδεία Τασούλας, Μητσοτάκης, Νικήτας, Ανδρουλάκης, Καραμανλής, Παυλόπουλος

Παρόντες στην κηδεία Τασούλας, Μητσοτάκης, Νικήτας, Ανδρουλάκης, Καραμανλής, Παυλόπουλος

Ο Πληροφοριοδότης
Νίκος Ανδρουλάκης: Θα παραστεί αύριο στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Νίκος Ανδρουλάκης: Θα παραστεί αύριο στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Πολιτική

NETWORK

ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

ienergeia.gr
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

ienergeia.gr
Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr
Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr