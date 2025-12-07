«Η κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν είναι όλα επικοινωνία» δήλωσε.

Σε νέα ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σημειώνοντας ότι «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα».

Θέτοντας στο επίκεντρο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Σαμαράς τονίζει ότι «οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους».

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν «την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες».

«Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι... αφανισμός των παραγωγών μας!», επισημαίνει.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας... Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι... αφανισμός των παραγωγών μας!».