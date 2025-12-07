«Να ακούμε τη φωνή τους και να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής. «Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα» δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν οι δύο πρώην πρωθυπουργού, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία».

«Να ακούμε τη φωνή τους και να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), αναφερόμενος στους αγρότες και κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντί τους».

Ο κ. Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και του ιδρύματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη – αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση – και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις: «Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια «σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους. Σε όλα τα προβλήματα που προανέφερα ήρθαν να προστεθούν τα καίρια πλήγματα στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, που επέφερε η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επαληθευτεί για μια ακόμη φορά, αλλά δυστυχώς στις πλάτες των παραγωγών, ότι οι δογματικές εμμονές και οι στενόμυαλες τεχνοκρατικές αντιλήψεις όταν αγνοούν την κοινή λογική οδηγούν πάντα σε λάθη. Είναι ανησυχητικό, αλλά και εξόχως λυπηρό, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, από ακρογωνιαίος λίθος της μεταπολεμικής κοινωνικής Ευρώπης, να αντιμετωπίζεται από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών ως παρίας και ενοχλητικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής».

Από την πλευρά του, σε νέα ευθεία επίθεση προς την κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα προχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς, σημειώνοντας ότι «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα».

Θέτοντας στο επίκεντρο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Σαμαράς τονίζει ότι «οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους».

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν «την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες».

«Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι... αφανισμός των παραγωγών μας!», επισημαίνει.