Σε απόχη από τα μαθήματα και κατάληψη προχώρησαν σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων, αντιδρώντας στο σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας που σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν μαθητής τραυματίστηκε αγγίζοντας εκτεθειμένο καλώδιο εντός του σχολικού χώρου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.

Ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία περιέγραψε τα όσα συνέβησαν: «Την Πέμπτη είχαμε γυμναστική και άρχισε να βρέχει. Με δύο συμμαθητές μου πήγαμε κάτω από ένα υπόστεγο. Εκεί είδα με την άκρη του ματιού μου κάτι να κρέμεται. Ήταν ένα γυμνό καλώδιο από το ταβάνι. Το άγγιξα και ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά. Δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ. Δεν γίνεται σε κανένα σχολείο παιδί να κινδυνεύει έτσι. Το σχολείο μας είναι σε άθλια κατάσταση. Πέρυσι κάναμε κατάληψη για προβλήματα στον ηλεκτρολογικό πίνακα – τίποτα δεν λύθηκε».

Παρότι ο μαθητής είναι πλέον εκτός κινδύνου, χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο για 24ωρη παρακολούθηση, καθώς υπήρχε ανησυχία για πιθανή επίδραση στο καρδιολογικό του σύστημα. Ο πατέρας του δήλωσε: «Πήγαμε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι η καρδιά του δεν έχει υποστεί βλάβη. Μετά υποβάλαμε μήνυση κατ’ αγνώστων, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν. Ο διευθυντής έχει ενημερώσει πολλές φορές τον Δήμο, το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια».

Όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές, τα ηλεκτρολογικά προβλήματα είναι διαρκή και επικίνδυνα, με τον Δήμο να μην προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις. Μάλιστα οι γονείς σημειώνουν ότι « Δεν μπορούμε πλέον να δείξουμε άλλη ανοχή.Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι και να απαιτήσουμε τις άμεσες ενέργειες που χρειάζονται για τη θωράκιση της ασφάλειας του σχολείου μας.»

Το βασικό αίτημα της σχολικής κοινότητας είναι σαφές «ασφαλείς υποδομές και άμεση αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων σημείων, ώστε κανένα παιδί να μην κινδυνεύσει ξανά.»

Ενημερώθηκε η υπουργός Παιδείας για το συμβάν- Άμεση αποκατάσταση γυμνού καλωδίου

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε σήμερα με τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, προκειμένου να ενημερωθεί για τις ενέργειες που έγιναν μετά τον εντοπισμό γυμνού καλωδίου σε σχολική μονάδα στους Θρακομακεδόνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διεύθυνση του σχολείου ανέφερε ότι το πρωί της Δευτέρας μετέβη στη μονάδα ηλεκτρολόγος του δήμου, ο οποίος προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες επισκευές και στην πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ειδικός σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά ζητήματα, πραγματοποίησε διεξοδικό έλεγχο στο σχολικό συγκρότημα, προκειμένου να εξεταστούν συνολικά όλα τα ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς.

Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η υπουργός παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε επικοινωνία με τον δήμαρχο, τη διεύθυνση του σχολείου και τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η ομαλή λειτουργία του σχολείου.



