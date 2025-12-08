Καμποτζη και Ταϊλάνδη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ.

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, απειλώντας την εύθραυστη εκεχειρία, που τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Ιούλιο.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις στην επαρχία Ουμπόν Ρατσατάνι, κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων της με την Καμπότζη τη Δευτέρα με τουλάχιστον πέντε νεκρούς μέχρι στιγμής, έναν Ταϊλανδό στρατιώτη και τέσσερις Καμποτζιανούς πολίτες. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους υπό τον φόβο νέων συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού, υποστράτηγος Γουίνταϊ Σουβαρί, ισχυρίστηκε ότι οι καμποτζιανές δυνάμεις «πυροβόλησαν» περίπου στις 5 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, σκοτώνοντας έναν στρατιώτη και τραυματίζοντας ακόμη οκτώ.

Ο στρατός της Καμπότζης αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Ταϊλάνδης, γράφοντας στο Facebook ότι οι ταϊλανδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την πρώτη επίθεση.

Εκτός από τους πέντε θανάτους, τουλάχιστον 10 Καμποτζιανοί πολίτες έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Πληροφοριών Νεθ Φεάκτρα. Το επεισόδιο προστίθεται σε μια σειρά βίαιων συγκρούσεων και κατηγοριών μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης που έχουν αποσταθεροποιήσει την εκεχειρία, η οποία είχε τερματίσει μάχες πέντε ημερών τον περασμένο Ιούλιο. Τότε τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300.000 ακόμα εκτοπίστηκαν.

Οι αεροπορικές επιδρομές της Ταϊλάνδης τη Δευτέρα στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Καμπότζης που στεγάζουν πυροβολικό εξοπλισμό μεγάλου βεληνεκούς, αφού οι επιτηρήσεις έδειξαν ότι πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένης μιας κινεζικής κατασκευής, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν περιοχές αμάχων, δήλωσε ένας Ταϊλανδός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Με βάση την κίνηση των όπλων και την εμβέλειά τους, ο στρατός της Ταϊλάνδης εκτίμησε ότι οι δυνάμεις της Καμπότζης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πυραύλους BM-21 σοβιετικής σχεδίασης και PHL-03 κινεζικής κατασκευής για να χτυπήσουν ένα επαρχιακό αεροδρόμιο και ένα κρατικό περιφερειακό νοσοκομείο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Σουρασάντ Κονγκσίρι.

«Με βάση και τις πληροφορίες μας, έχουν γίνει προσπάθειες... να "κλειδωθούν" οι συντεταγμένες αυτών των εγκαταστάσεων», είπε στο Reuters, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες από την Ταϊλάνδη υπέδειξαν ότι οι αεροπορικές επιδρομές χτύπησαν σε στρατιωτικές αποθήκες που περιλάμβαναν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων, σύμφωνα με τον υποναύαρχο. Από την άλλη η Καμπότζη αρνείται ότι έχει στοχεύσει πολιτικές εγκαταστάσεις.

Τα οπλικά συστήματα Ταϊλάνδης - Καμπότζης



Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, και οι δύο πλευρές άρχισαν τον Νοέμβριο να αποσύρουν βαρέα όπλα από τα σύνορα σε τρεις φάσεις, ξεκινώντας με συστήματα πυραύλων, στη συνέχεια ακολούθησε το πυροβολικό και τέλος τα άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα. Ωστόσο, μια εβδομάδα αργότερα, η Ταϊλάνδη δήλωσε ότι σταματά την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας μετά από έκρηξη νάρκης που ακρωτηρίασε έναν Ταϊλανδό στρατιώτη.

Ο στρατός της Καμπότζης, ο οποίος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από της Ταϊλάνδης, διαθέτει περίπου 48 BM-21 και μόνο έξι πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων PHL-03, σύμφωνα με το think tank του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Το PHL-03 μπορεί να εκτοξεύσει κατευθυνόμενους και μη κατευθυνόμενους πυραύλους με βεληνεκές μεταξύ 70-130 χιλιομέτρων, σύμφωνα με μια στρατιωτική βάση δεδομένων των ΗΠΑ, ενώ το BM-21 έχει βεληνεκές 15-40 χιλιομέτρων.

Το αεροδρόμιο Buriram, μια πολιτική εγκατάσταση που εξυπηρετεί την ομώνυμη επαρχία, προπύργιο του κυβερνώντος κόμματος του πρωθυπουργού της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, πέρα ​​από την εμβέλεια του BM-21.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η πολεμική αεροπορία της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι ανέπτυξε τα αεροσκάφη της για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους, αφού πρώτα η Καμπότζη κινητοποίησε βαρέα όπλα και ανατοποθέτησε τις μάχιμες μονάδες της.

«Αυτές οι εξελίξεις ώθησαν τη χρήση αεροπορικών δυνάμεων για την αποτροπή και τη μείωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Καμπότζης στο ελάχιστο επίπεδο που είναι απαραίτητο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών», ανέφερε.

Τον περασμένο Ιούλιο ο στρατός της Ταϊλάνδης κατηγόρησε την Καμπότζη ότι έριξε BM-21 σε περιοχές αμάχων και προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν και PHL-03. «Αυτή τη φορά, οι Καμποτζιανοί είναι πιο προετοιμασμένοι» για στοχευμένες επιθέσεις, δήλωσε ο Σουρασάντ.

Ο στρατός της Ταϊλάνδης κατηγόρησε τα καμποτζιανά στρατεύματα ότι πυροδότησαν τις τελευταίες μάχες πυροβολώντας Ταϊλανδούς στρατιώτες την Κυριακή, όπου τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες. Η Καμπότζη αρνήθηκε την κατηγορία, κατηγορώντας τον ταϊλανδικό στρατό ότι εξαπέλυσε επίθεση τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, Νικορντέι Μπαλανκούρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Μπανγκόκ ότι η στρατιωτική δράση της Ταϊλάνδης εναντίον της Καμπότζης θα συνεχιστεί μέχρι να διασφαλιστεί η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ταϊλάνδης. Πρόσθεσε πως η Καμπότζη «καταπάτησε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Με πληροφορίες του Al Jzeera/Reuters





