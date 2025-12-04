Τουλάχιστον 359 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πύρος.

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν - μεταξύ των οποίων δύο παιδιά - και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν σκηνές για εκτοπισμένους δυτικά της Χαν Γιουνίς.

Τα πλήγματα έπληξαν την παράκτια περιοχή αλ-Μαουάσι της Γάζας και, σύμφωνα με τις ιατρικές ομάδες, οι νεκροί ήταν δύο γυναίκες ηλικίας 46 και 30 ετών, ένας άνδρας 36 ετών και δύο αγόρια, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών.

Περίπου 32 τραυματίες έλαβαν περίθαλψη στο Νοσοκομείο Πεδίου του Κουβέιτ, είπαν οι ιατροί.

Διασώστες είπαν στο BBC ότι ανέσυραν τα πτώματα από τον καταυλισμό αλ-Νατζάατ, ένα σύμπλεγμα σκηνών που έχει στεγάσει εκατοντάδες εκτοπισμένους τους τελευταίους μήνες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι είχε «πλήξει έναν τρομοκράτη της Χαμάς» αφού πέντε στρατιώτες του είχαν τραυματιστεί νωρίτερα την Τετάρτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διέπραξε μια κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κατά την οποία τρομοκράτες επιτέθηκαν σε δυνάμεις των IDF που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή Ράφα», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι IDF.

Μάρτυρες είπαν ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε σε μια σκηνή μέσα στην περιοχή εκτοπισμένων αλ-Μαουάσι, ενώ ακολούθησαν εκρήξεις κοντά στο νοσοκομείο του Κουβέιτ, που προκάλεσε πανικό μεταξύ των οικογενειών που είχαν καταφύγει στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, επρόκειτο για μια βάρβαρη, αδιάκριτη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.