Στη δίνη της κακοκαιρίας από σήμερα το βράδυ και η Αττική. Σφοδρές καταιγίδες θα σαρώσουν το λεκανοπέδιο ενώ σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και 9 περιοχές.

Οι καταιγίδες έχουν ξεκινήσει από τα νοτια και όσο περνάει η ώρα σήμερα, οι καταιγίδες θα ανεβαίνουν προς τα βόρεια ανατολικά, επηρεάζοντας και την Αττική. Αυτό ανέφερε η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη.

Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη οι περιοχές της Αττικής που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες είναι: Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Αιγάλεω, Ταύρος, Μοσχάτο, Πειραιάς, Υμηττός, Δάφνη, Παλαιό Φάληρο.

Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική, θα κρατήσουν από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο, Παρασκευή.

Στην Αττική θα πέσουν ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες από σήμερα το βράδυ μέχρι αργά αύριο το πρωί. Έντονες καταιγίδες θα πέσουν προς την Κινέτα και τα Μέγαρα όπου δεν αποκλείεται ο όγκος νερού να φτάσει και τους 100 τόνους ανά στρέμμα. Ταυτόχρονα, η κακοκαιρία νωρίς το πρωί της Παρασκευής θα κινηθεί ανατολικότερα και θα πλήξει περιοχές γύρω από τον Υμηττό και βορειοανατολικές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη οι περιοχές πανελλαδικά που θέλουν προσοχή είναι το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η νότια και ανατολική Πελοπόννησος, η νότια και δυτική Κρήτη. Πολύ ισχυρά φαινόμενα θα πέσουν στον νομό Πιερίας η οποία θα δεχτεί «ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες» και μεγάλο όγκο νερού, στην Ημαθία, στην Χαλκιδική, Θεσσαλία προς την Λάρισα, Μαγνησία, Βοιωτία και Αττική, Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και νοτιότερα, και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αναμένονται ακόμα και βίαια φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο καθώς τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και επικίνδυνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep6bj9j993t?integrationId=40599y14juihe6ly}