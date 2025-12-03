Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα - Η οργή ξεχειλίζει στους δρόμους - Τα σημεία όπου τα τρακτέρ σχηματίζουν ουρές.

Ούτε βήμα δεν κάνουν πίσω οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα για τέταρτη ημέρα, αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στους δρόμους, διεκδικώντας λύσεις στα βασικά αιτήματα: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση και τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά. Όπως δείχνει η κατάσταση, η φωτιά που έχει ανάψει στον αγροτικό κόσμο δύσκολα θα σβήσει...

Σε ποια σημεία έχουν στηθεί μπλόκα:

ΛΑΡΙΣΑ – ΝΙΚΑΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Ε-65

ΠΕΛΛΑ - ΓΥΨΟΧΩΡΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΓΑΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΗΜΑΘΙΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ

ΕΒΡΟΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

ΞΑΝΘΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΦΙΛΩΤΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Ενισχύεται το μπλόκο στη Νίκαια

Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας, με την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και σήμερα, ενώ η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων που έχουν οριστεί από την Τροχαία.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, αυξάνοντας περισσότερο τη συμμετοχή.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο έως ότου ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να αναδείξουν τη δυσκολία της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να τονίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωντανό και αναγκαίο κομμάτι της κοινωνίας.

Μάλγαρα: Αμετακίνητοι οι αγρότες

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτέρευσαν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Δυναμώνει το μπλόκο στον Ε65

Όσον αφορά το άλλο μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας, στον Ε-65 στην Καρδίτσα, κλειστά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Ε65. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον αυτοκινητόδρομο βρίσκονται περίπου 2.000 τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.

Η κίνηση στο σημείο διεξάγεται από μια παράκαμψη περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Βόρεια Ελλάδα: Περιστασιακοί αποκλεισμοί σε κόμβους και τελωνεία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης πυκνές, ενώ ενδεικτικό είναι πως χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και με κομβόι να κατευθυνθούν στο τελωνείο Ευζώνων.

Επιπλέον αγρότες Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην αρτηρία Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν αύριο κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ τέλος το Σάββατο θα υπάρξει παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στερεά και Εύβοια

Αποφασισμένοι να στήσουν τα μπλόκα τους στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης δηλώνουν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σε Βοιωτία και Φθιώτιδα, που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις για να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στη Βοιωτία, οι αγρότες από τα γύρω χωριά ενισχύουν καθημερινά το μπλόκο που έχει στηθεί στην είσοδο του Ορχομενού, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προσυγκέντρωση τρακτέρ από αγρότες της Θήβας και των γύρω χωριών. Σκοπός των αγροτικών συλλόγων της Βοιωτίας είναι τις επόμενες ημέρες να κινηθούν προς την Εθνική οδό και να στήσουν το μπλόκο τους.

Αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποιήσεις είναι και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα χωριά της Λαμίας, που το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησαν μαζική σύσκεψη στην Ανθήλη. Μέσα σε κλίμα οργής και αγανάκτησης, αποφάσισαν να ξεκινήσει η συγκέντρωση τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στα χωριά και την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη να κατευθυνθούν στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και να στήσουν μπλόκο στον κόμβο του Μπράλου, μαζί με συναδέλφους από άλλες περιοχές της Φθιώτιδας.

Επίσης μπλόκο στον κόμβο της Αταλάντης, τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, αποφάσισαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Αταλάντης σε συνέλευση του συλλόγου τους.

Σύσκεψη για την οργάνωση των κινητοποιήσεων πραγματοποίησε χθες το βράδυ και ο Αγροτικός Σύλλογος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας στη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος θα στήσει το μπλόκο του την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στην Κήρινθο.

Ενώ κτηνοτρόφοι από τα χωριά του Καρπενησίου θα προχωρήσουν αύριο Πέμπτη, στις 11 π.μ., σε κινητοποίηση στη σήραγγα του Τυμφρηστού και αμέσως μετά στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Σκοπός των αγροτικών συλλόγων της Βοιωτίας, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη χτες το βράδυ στην Αλίαρτο, είναι το Σάββατο 6 Δεκέμβρη να κινηθούν προς την Εθνική οδό και να στήσουν το μπλόκο τους στον κόμβο του Κάστρου.

Σημειώνεται ότι σε διάφορα σημεία της Εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο τμήμα που διέρχεται από Βοιωτία και Φθιώτιδα, όπως στον κόμβο του Κάστρου, υπάρχει παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και κλούβες των ΜΑΤ.

Στήθηκε μπλόκο στη Μεσσήνη

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν και στη Μεσσηνία οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ηδη τα πρώτα τρακτέρ παρατάσσονται στη Μεσσήνη στον πρώην σταθμό του ΟΣΕ, με κάλεσμα του τοπικού συλλόγου, στήνοντας το πρώτο μπλόκο στον νομό.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας εξάλλου προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας σε Γενική Συνέλευση στον Χανδρινό, με συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων του τοπικού συλλόγου και των Αγροτικών Συλλόγων Γαργαλιάνων, Μεσσήνης και Μελιγαλά, όπου αποφασίστηκε να προχωρήσουν τοπικά μπλόκα κατά περιοχές στη Μεσσηνία, αλλά και κοινό ενιαίο στη συνέχεια για όλο τον νομό. Επίσης, πάρθηκε απόφαση για κοινή μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη το πρωί.

Σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα και στη Λακωνία διοργανώνει σήμερα Τετάρτη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο του νομού ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Σπάρτης.