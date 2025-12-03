Εντολή για μη «χρήση βίας» - Ένα χρόνο πριν από τις εκλογές η κυβέρνηση κινδυνεύει και να έχει αναγκαστεί να δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες και να τους χάσει οριστικά.

Η κυβέρνηση ψάχνει τον τρόπο να διαλύσει τα αγροτικά μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για ένα δύσκολο bradefer αφού όλες οι γέφυρες ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και τον αγροτικό κόσμο έχουν ανατιναχτεί.

Ένα χρόνο πριν από τις εκλογές η κυβέρνηση κινδυνεύει και να έχει αναγκαστεί να δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες και να τους χάσει οριστικά. Και επιπλέον να έχει εξοργίσει το σύνολο της κοινωνίας που θα κληθεί να κάνει γιορτές μετ’ εμποδίων αναζητώντας επαρχιακούς ανοιχτούς δρόμους για να φθάσει στους Χριστουγεννιάτικους και Πρωτοχρονιάτικους προορισμούς.

Αν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να κάμψει την αποφασιστικότητα των αγροτών- είτε με το καλό (τις πληρωμές) είτε με το άγριο (κοινωνικό αυτοματισμό) - τότε είναι βέβαιο ότι θα μπει σε εφαρμογή το plan b. Που προβλέπει γέφυρες με κάποια- έστω- κατηγορία αγροτών. Είτε αυτοί είναι καλλιεργητές είτε κτηνοτρόφοι. Και βέβαια με το ανάλογο δέλεαρ.

Με το Μαξίμου να κρατάει ως τελευταίο διαπραγματευτικό «χαρτί» μία συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό. Όπως είχε συμβεί και πέρυσι. Συνάντηση που θα πρέπει , ωστόσο, να είναι καλά προετοιμασμένη για να μην καταλήξει σε φιάσκο.

Ανάμεσα στην Σκύλα και την Χάρυβδη

Επί του παρόντος, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συμπληγάδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν δείξει αποφασιστικότητα στο να κρατήσει ανοικτούς τους δρόμους και να επέμβει με αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα τότε θα «χρεωθεί» τα επεισόδια και θα χάσει οριστικά τον αγροτικό κόσμο. Αν δείξει υποχωρητικότητα τότε θα βάλει απέναντι τους πολίτες. Για αυτό και επιδίδεται σε ένα blame game με τους αγρότες ευελπιστώντας ότι οι εξοργισμένοι διαδηλωτές είναι αυτοί που θα μείνουν στο τέλος με τον «μουτζούρη» στο χέρι, δηλαδή, εκτεθειμένοι στην κοινή γνώμη και θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν κάτω από τη πίεση της κοινωνικής αντίδρασης.

Το παιχνίδι, ωστόσο, δεν αναμένεται εύκολο. Οι αγρότες γνωρίζουν πολύ καλά τι πάει να κάνει η κυβέρνηση και λαμβάνουν τα μέτρα τους. Με στόχο να στριμώξουν την κυβέρνηση και ταυτόχρονα να μην στρέψουν εναντίον τους την κοινωνία.

Εντολή για «μη χρήση βίας»

Και μπορεί η κυβέρνηση να διαφημίζει την κόκκινη γραμμή της σε περίπτωση που αποκλειστούν λιμάνια και τελωνεία, όμως, στο παρασκήνιο η απόφαση που έχει ληφθεί είναι να μην ασκηθεί βία σε καμία περίπτωση. Ή τουλάχιστον όχι με δική της πρωτοβουλία.

Πρώτον, διότι γνωρίζει ότι από μία πιθανή αστυνομική επέμβαση θα βγει σίγουρα χαμένη. Οι πολίτες θα κρατήσουν την εικόνα με τους αστυνομικούς να ασκούν βία στους διαδηλωτές με το όποιο δίκιο για την εφαρμογή του νόμου να έχει εξανεμιστεί. Πέραν του ότι όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί δηλώνουν απερίφραστα ότι τέτοιου είδους αστυνομική παρέμβαση είναι αδύνατον να γίνει στο πεδίο.

Η κυβέρνηση εξάλλου γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι υπόλογη απέναντι στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους αφού ευθύνεται- εν πολλοίς- για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κι αν επιχειρείται από το Μαξίμου μία ντρίπλα χρεώνοντας στα μπλόκα και όσους έχασαν το μεγάλο φαγοπότι με το νέο σύστημα των αυστηρών ελέγχων στις αγροτικές επιδοτήσεις η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι πρωτίστως εκτεθειμένη η ίδια.

Πληρώνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διότι κανείς δεν θα της «πιστώσει» το φρένο που μπήκε στην εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα θα της «χρεώσει» την ολιγωρία της να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό σκάνδαλο. Ή πολύ περισσότερο να το ανεχθεί αν όχι να το μετατρέψει σε ένα εκλογικό αλισβερίσι με επιτήδειους και «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές.

Και δεν φθάνει μόνο η καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων την ώρα που οι «Χασάπηδες» και οι «Σερμετζήδες» κέρδιζαν διαρκώς σε τυχερά παιχνίδια. Ήρθε και η παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ ενός ποσού από τις αγροτικές επιδοτήσεις που εκταμιεύτηκαν με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν ακόμη λιγότερα χρήματα στα χέρια τους.

Ψάχνουν διαύλους

Το κυβερνητικό εγχείρημα να «σπάσουν» τα μπλόκα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο αφού αυτή την φορά το αγροτικό μέτωπο είναι πολύ μεγάλο και οι «γαλάζιοι» αγροτοκτηνοτρόφοι εμφανίζονται απρόθυμοι να βάλουν πλάτη.

Κάθε μπλόκο έχει δικό του αρραγές «βιλαέτι» και όλες οι προσπάθειες να βρεθούν στο παρασκήνιο δίαυλοι επικοινωνίας με κάθε μπλόκο χωριστά ή κεντρικά πέφτουν στο κενό.