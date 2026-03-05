Εκτός Survivor βρέθηκε η Φανή Παντελάκη το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου. Ποιος είναι ο λόγος που δεν πάλεψε στη μονομαχία μέχρι το τέλος;

Στο χθεσινό επεισόδιο Survivor η Δήμητρα και η Φανή, βρέθηκαν αντιμέτωπες σε μία νέα μονομαχία με σκοπό να διεκδικήσουν τη θέση τους στον Άγιο Δομίνικο και στο ριάλιτι επιβίωσης.

Ήδη από τα προηγούμενα επεισόδια έχει δημιουργηθεί μία ρωγμή στην ομάδα των «Επαρχιωτών», γεγονός που οδήγησε τη Φανή Παντελάκη να είναι υποψήφια προς αποχώρηση.

Η ίδια, μέσα από τις εξελίξεις του παιχνιδιού, φαινόταν ιδιαίτερα επηρεασμένη ψυχολογικά από τον τρόπο που η ομάδα των μπλε λειτουργεί. Το βράδυ της ψηφοφορίας, αποκάλυψε πως οι περισσότεροι «Επαρχιώτες» είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να ψηφίσουν το Μιχάλη Σηφάκη, κάτι που δεν έγινε πράξη.

Έτσι, στο χθεσινό επεισόδιο κλίθηκε να υπερασπιστεί τη θέση της στο παιχνίδι, ωστόσο κατά τη διάρκεια της μονομαχίας «παραιτήθηκε», άφησε τη δάδα της να καεί και αποχώρησε.

Όταν ο Γιώργος Λιανός τη ρώτησε τον λόγο που επέλεξε να αφήσει στη μέση τη μονομαχία και η ίδια απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν θα το άφηνα… Κοίταξα τη Δήμητρα και της είπα «Εσύ..». Έχει πιο σημαντικό λόγο από εμένα, πολύ πιο σημαντικό. Θέλω να είμαι σε μία ομάδα που να με θέλει. Εδώ εφόσον δεν με θέλει θα φύγω με το κεφάλι ψηλά. Ήταν όνειρό μου να έρθω εδώ… Ζω μία φορά και είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα εδώ και απέναντί σου… Δεν με νοιάζει η κόντρα… Έχω λόγο να είμαι εδώ… Φεύγω με το κεφάλι ψηλά και καθαρή».

Η Φανή δεν θέλησε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες τους τονίζοντας πως όσους ήθελε τους έχει αποχαιρετήσει ήδη: «Αυτούς που ήθελα να αποχαιρετήσω, τους αποχαιρέτησα…».

