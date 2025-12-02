Σε ιστορικό υψηλό, τα 679 δισ. δολάρια, έφτασαν τα έσοδα από πωλήσεις όπλων και στρατιωτικών υπηρεσιών το 2024- Τι γράφει το K-Report.

Αναδημοσιεύουμε χωρίς άλλα λόγια από το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί καθημερινά σε συνδρομητική βάση με πλούσια ύλη:

Τα έσοδα από πωλήσεις όπλων και στρατιωτικών υπηρεσιών των 100 μεγαλύτερων εταιρειών του πλανήτη αυξήθηκαν κατά 5,9% το 2024, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό, τα 679 δισ. δολάρια, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Σουηδικού Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη (SIPRI). Η άνοδος οφείλεται στην εκτίναξη της ζήτησης λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα, των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και της διαρκώς υψηλότερης στρατιωτικής δαπάνης.

Αν και η άνοδος προήλθε κυρίως από εταιρείες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αυξήσεις καταγράφηκαν στις περισσότερες περιοχές που περιλαμβάνονται στη λίστα, με μόνη εξαίρεση την Ασία και την Ωκεανία, όπου εσωτερικά προβλήματα στηn κινεζική αμυντική βιομηχανία οδήγησαν σε πτώση. Η έκρηξη ζήτησης και οι νέες παραγγελίες ώθησαν πολλές εταιρείες να επεκτείνουν γραμμές παραγωγής, να δημιουργήσουν νέες εγκαταστάσεις ή θυγατρικές και να κάνουν εξαγορές.

Στις ΗΠΑ

Τα έσοδα των αμερικανικών εταιρειών της λίστας των 100 αυξήθηκαν 3,8%, στα 334 δισ. δολάρια, με 30 από τις 39 να καταγράφουν θετική πορεία – μεταξύ τους οι Lockheed Martin, Northrop Grumman και General Dynamics.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, προγράμματα-ναυαρχίδες, όπως το μαχητικό F-35, το υποβρύχιο κλάσης Columbia και ο νέος διηπειρωτικός πύραυλος Sentinel, συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από σοβαρές καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους.

Στην Ευρώπη

Από τις 26 ευρωπαϊκές εταιρείες της λίστας (εκτός Ρωσίας), οι 23 αύξησαν τα έσοδά τους. Συνολικά, η άνοδος έφτασε το 13%, στα 151 δισ. δολάρια, λόγω της ζήτησης από τον πόλεμο στην Ουκρανία και το φόβο για τη Ρωσία. Η τσεχική Czechoslovak Group σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως (193%), ενώ η ουκρανική JSC Ukrainian Defense Industry ανέβηκε κατά 41%.

Παράλληλα, η εξάρτηση από κρίσιμα μέταλλα δημιουργεί αυξανόμενους κινδύνους. Εταιρείες όπως Airbus, Safran, Thales και Rheinmetall προειδοποίησαν για το υψηλό κόστος αναδιάρθρωσης εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο ρωσικό τιτάνιο και τους κινεζικούς περιορισμούς εξαγωγών.

Στη Ρωσία

Οι Rostec και United Shipbuilding Corporation αύξησαν τα έσοδά τους 23%, στα 31,2 δισ. δολάρια. Παρά τις κυρώσεις και τις ελλείψεις εξαρτημάτων, η εγχώρια ζήτηση υπερκάλυψε τις απώλειες από τις μειωμένες εξαγωγές. Ωστόσο, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού απειλεί να επιβραδύνει την παραγωγή και την καινοτομία.

Ασία–Ωκεανία

Η περιοχή ήταν η μόνη όπου καταγράφηκε συνολική μείωση εσόδων (-1,2%), λόγω της πτώσης 10% στις κινεζικές εταιρείες – με πιο εντυπωσιακή την πτώση 31% της NORINCO.

Σκάνδαλα διαφθοράς στην Κίνα οδήγησαν σε αναστολές και ακυρώσεις συμβολαίων, εντείνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία εκσυγχρονισμού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Αντίθετα, οι ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές εταιρείες κατέγραψαν εκρηκτικές αυξήσεις (40% και 31% αντίστοιχα), χάρη σε ισχυρή εγχώρια και ευρωπαϊκή ζήτηση.

Μέση Ανατολή

Εννέα εταιρείες της περιοχής βρίσκονται για πρώτη φορά στη λίστα, με συνολικά έσοδα 31 δισ. δολαρίων (+14%). Οι ισραηλινές εταιρείες ανέβηκαν κατά 16%, παρά τη διεθνή αντίδραση για τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Η Τουρκία έχει πέντε εταιρείες στη λίστα, ενώ η EDGE των ΗΑΕ έφτασε τα 4,7 δισ. δολάρια.

Κατά τα λοιπά, σταχυολογούμε:

– Τα έσοδα των τριών ινδικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 8,2%, στα 7,5 δισ. δολάρια.

– Οι τέσσερις γερμανικές εταιρείες είδαν αύξηση 36% λόγω ζήτησης για αντιαεροπορικά, πυρομαχικά και τεθωρακισμένα.

– Η SpaceX εισήλθε για πρώτη φορά στη λίστα με έσοδα 1,8 δισ. δολαρίων από στρατιωτικές υπηρεσίες.

– Η Ινδονησία εισήλθε επίσης για πρώτη φορά στη λίστα μέσω της DEFEND ID, με αύξηση 39%.

Top 100 arms producers see combined revenues surge as states rush to modernize and expand arsenals, SIPRI