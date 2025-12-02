Ενισχύονται τα μπλόκα, ανυποχώρητοι οι αγρότες.

Ξεκάθαρο μήνυμα στέλνουν οι αγρότες προς την κυβέρνηση, ενώ πληθαίνουν τα τρακτέρ στα μπλόκα και συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις: δεν θα υποχωρήσουν, εάν δεν λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και μέσω του Dnews απευθύνουν «πρόσκληση» στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει την Πρωτοχρονιά στο μπλόκο, για να κόψουν βασιλόπιτα.

Το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύθηκε σήμερα με άλλα 300 τρακτέρ και 150 μηχανήματα. Τουλάχιστον 1.500 τρακτέρ και μηχανήματα έχουν αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση. Οι αγρότες που βρίσκονται εκεί είναι αποφασισμένοι να κλιμακώνουν ή να αποκλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ανάλογα με τη στάση της κυβέρνησης. Και το επόμενο βήμα, σε περίπτωση κλιμάκωσης, θα είναι ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου και του σιδηρόδρομου.

«Παραμένουμε στα μπλόκα. Ανάλογα με τη διάθεση της κυβέρνησης και τις απαντήσεις που έχει να μας δώσει στα αιτήματα που έχουμε υποβάλει θα κλιμακώνουμε ή θα αποκλιμακώνουμε την κατάσταση στη Νίκαια», δήλωσε στο Dnews ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

«Αν, όμως, η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να λύσει τα προβλήματα, να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, οπότε καλούμε τον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, να έρθει την Πρωτοχρονιά να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας», συμπλήρωσε.

Στο πλευρό των αγροτών είναι και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας. «Πήραμε την απόφαση να στηρίξουμε ξεκάθαρα τον αγώνα των αγροτών, γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Αυτός ο τόπος παράγει αγρότες ουσιαστικά, η Θεσσαλία στηρίζεται σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας», τόνισε μιλώντας στο Dnews o Θάνος Κουτσιούκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας.

«Ούτε βήμα πίσω» απαντούν στον Χρυσοχοΐδη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιχείρησε να στείλει μήνυμα στους αγρότες, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση που αποκλειστούν λιμάνια, τελωνεία και άλλες υποδομές. Πληροφορίες που κυκλοφορούν στα αγροτικά μπλόκα αναφέρουν πως ήδη γίνονται ετοιμασίες από την ΕΛ.ΑΣ. για επέμβαση αν υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Σε μια τέτοια περίπτωση, διαμηνύουν οι αγρότες, δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω.

Αναφερόμενος στην πρόθεση των αγροτών να αποκλείσουν λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνεία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3: «Εκεί, προφανώς, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών, τη διέλευση των ανθρώπων, τα ζητήματα που έχουν εθνική σημασία και ασφάλεια. Όταν καταλαμβάνεις ένα τελωνείο που είναι είσοδος- έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά… υπάρχουν ζωτικής εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, κρίσιμες υποδομές, των οποίων η λειτουργία δεν μπορεί να παραβιάζεται, διότι θα παραβιαστεί συνολικά και η ασφάλεια και η λειτουργία της χώρας. Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε».

Ουρά τρακτέρ σχεδόν 2 χλμ. στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα περισσότερα από 2.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει τον Ε65 και το μπλόκο έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα σχηματίζοντας ουρά σχεδόν 2 χιλιομέτρων πάνω στον δρόμο, ενώ συνεχώς καταφτάνουν περισσότερα. Και σε αυτό το μπλόκο, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εκεί και τα Χριστούγεννα. Απόψε έκαναν σύσκεψη οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων της περιοχής για τις επόμενες κινήσεις τους.

Στα διόδια των Μαλγάρων, το απόγευμα της Τρίτης οι αγρότες απέκλεισαν και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη για μερικές ώρες. Από χθες είναι κλειστό το ρεύμα προς την Αθήνα και αύριο το πρωί θα αποφασίσουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Αποκλεισμός των τελωνείων Κήπων και Ευζώνων

Το απόγευμα περίπου αγρότες και κτηνοτρόφοι με περίπου 150 τρακτέρ έκλεισαν ξανά το τελωνείο των Ευζώνων. Ο αποκλεισμός αναμένεται να κρατήσει έως τα μεσάνυχτα. Επίσης αγρότες έκλεισαν το τελωνείο των Κήπων το βράδυ της Τρίτης.

