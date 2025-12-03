Μετά την Ινδονησία, το Νεπάλ και τη Γαλλία, τα «Ψάθινα Καπέλα» φοριούνται και στη Λάρισα. Πώς το λένε οι κυβερνώντες; «Η Ελλάδα πλέον πρωτοπορεί διεθνώς», αυτό δεν λένε; Ε, ένα δίκιο το έχουν.

Οχι. Δεν έχουμε να κάνουμε με το «γεναριάτικο έθιμο των τρακτέρ» που χλευάζουν με πάθος όσοι κηρύττουν πως οι αγρότες, σκασμένοι από τους κουραμπιέδες και τα τσίπουρα του εορταστικού Δωδεκαήμερου, βγαίνουν στους δρόμους κάθε Ιανουάριο από συνήθεια. Μόνο και μόνο για να ξεδώσουν κομμάτι, να πουν καμιά «αρσενική» κουβέντα μεταξύ τους και σε πέντε μέρες να γυρίσουν στα καφενεία, όπου τάχα συχνάζει η αργοσχολία τους.

Τα πρώτα μπλόκα, η ιδιαίτερα μεγάλη μαζικότητα και η έκδηλη οργή, που δεν μπόρεσαν να τις αποκρύψουν ούτε τα δελτία ειδήσεων των φιλοκυβερνητικών διαύλων και μιας κρατικής τηλεόρασης υποταγμένης στις ανάγκες της νεοδημοκρατικής προπαγάνδας, έδειξαν ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ένα συνηθισμένο «ευκολάκι». Δεν μπορεί λοιπόν να ελπίζει ότι της αρκεί η γνωστή συνταγή: ταξίματα, χημικά, ρόπαλα κ.ο.κ. Ούτε να ζητήσει τη «βοήθεια του κοινού» μπορεί, εξερεθίζοντας τον κοινωνικό αυτοματισμό και στρέφοντας τους αστούς κατά των αγροτών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος προς όφελος της νεοδημοκρατικής κάλπης είναι ενήμεροι και οι αστοί, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι εξαιτίας νόμου τινός, της φύσεως ή του Θεού, η έλξη των τυχερών αριθμών στα ποικίλα παίγνια από το γαλάζιο χρώμα είναι τεράστια. Ενήμεροι είναι και για τη χαοτική απόσταση των τιμών από το χωράφι στο ράφι, και για την αχαλίνωτη ενδιάμεση αισχροκέρδεια, που τους κοστίζει ακριβά. Ενήμεροι για τα 500.000 ζωντανά που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς, με την κυβέρνηση να καταγράφει αμήχανα τις απώλειες και να επιτείνει τη σύγχυση. Ενήμεροι και για την ερήμωση της υπαίθρου, που διώχνει τους κατοίκους της, ιδίως τους νέους.

Δεν είναι επιφανειακό το αγροτικό πρόβλημα. Δομικό είναι, με ρίζες βαθιές. Και με βαριά την ευθύνη όσων κυβερνήσεων πολιτεύτηκαν με μοναδικό γνώμονα το περιστασιακό κομματικό κέρδος. Δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα (κάποιος κάπου κάποτε έλεγε ότι το κόμμα του «δεν θέλει ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα», αλλά αυτά είναι της προϊστορίας) ούτε διά ροπάλου, συλλήψεων και δικαστηρίων. Να πρόσεξαν άραγε στην κυβέρνηση ότι στα μπλόκα, δίπλα στην ελληνική σημαία εμφανίστηκε και η ιαπωνικής καταγωγής πειρατική νεκροκεφαλή, οικουμενικό σύμβολο διαμαρτυρίας; Μετά την Ινδονησία, το Νεπάλ και τη Γαλλία, τα «Ψάθινα Καπέλα» φοριούνται και στη Λάρισα. Πώς το λένε οι κυβερνώντες; «Η Ελλάδα πλέον πρωτοπορεί διεθνώς», αυτό δεν λένε; Ε, ένα δίκιο το έχουν.

(Ο Παντελής Μπουκάλας είναι δημοσιογράφος, λογοτέχνης και μεταφραστής- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η Καθημερινή»)