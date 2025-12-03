Είναι απορίας άξιον γιατί προχώρησε σε αυτή τη διάκριση η νομοπαρασκευαστική επιτροπή και με ποια στατιστικά δεδομένα, μείωσε το ποσοστό στην κληρονομιά του γονιού μόνο για το μοναχοπαίδι.

Ιδιαίτερα προστατευτικό είναι το νέο κληρονομικό δίκαιο στη χήρα ή το χήρο εφόσον ο εκλιπών έχει μόνο ένα παιδί. Τότε αυξάνεται το ποσοστό του επιζώντα συζύγου που λαμβάνει το 33% της κληρονομιάς από 25% που ισχύει σήμερα.

Όταν όμως υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά, το ποσοστό του ή της συζύγου παραμένει στο 25%.

Από την πρώτη ανάγνωση της διάταξης πάντως αντιλαμβάνεται κανείς πως το μοναχοπαίδι αδικείται καθώς βλέπει το δικό του ποσοστό να μειώνεται για να ενισχυθεί το κληρονομικό δικαίωμα του χήρου ή της χήρας, κάτι που δεν θα συνέβαινε αν είχε αδέλφια.

Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται κυρίως στις περιπτώσεις δεύτερου ή τρίτου γάμου όπου οι δικαστικές διαμάχες συνήθως κρατούν χρόνια.

Αβλεψία της επιτροπής ή δυσμενής διάκριση στο μοναχοπαίδι λοιπόν; Ίδωμεν… Ίσως η δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει, να δώσει την απάντηση…

