Δύσκολο για Φάμελλο και Χαρίτση να πουν «ναι» σε Κασσελάκη.

Ασαφές παραμένει ακόμα αν η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος που απηύθυνε στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης πέραν των Φάμελλου και Χαρίτση απευθύνεται και σε Ζωή Κωνσταντοπούλου και Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ θα το ήθελε, καθώς τόσο η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας όσο και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είναι φίλοι του.

Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης όμως θα δεχόταν τον Στέφανο Κασσελάκη;

Δύσκολο μας φαίνεται...

Β.Σκ.