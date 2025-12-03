Τέσσερις ερωτήσεις- απαντήσεις για τις σκοπιμότητες της πρωτοβουλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Από εκεί που ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν δεχόταν να συνυπογράψει ακόμα και πρόταση... Εξεταστικής με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, άμα τη εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα «αγάπησε» τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση όσο η Αλίκη τον Παπαμιχαήλ στην «κόρη μου η σοσιαλίστρια».

Γιατί αυτός ο έρωτας; Ποιοι χωρούν μέσα; Και μπορεί να μετεξελιχθεί σε γάμο; Ας επιχειρήσουμε μια πρώτη αποκωδικοποίηση των γεγονότων τόσο στο προσκήνιο, όσο - κυρίως - στο παρασκήνιο.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ; Προφανώς λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα και ενόψει της ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να παραμείνει ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες του ΠΑΣΟΚ να περάσει το κόμμα Τσίπρα στις κάλπες. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να μπει στο χώρο των κομμάτων και των κοινωνικών δυνάμεων που θέλουν την εκλογική συσπείρωση του προοδευτικού χώρου προκειμένου να αντιμετωπιστεί νικηφόρα ο Κ. Μητσοτάκης.

ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ; Πρώτον, για να πιέσουν τον Αλέξη Τσίπρα να διαπραγματευτεί μαζί τους για την ένταξή τους στο κόμμα που θα ιδρύσει. Δεύτερον, αν ο Τσίπρας δεν ανταποκρίνεται να υπάρχει το plan b του εκλογικού μετώπου ή ο ΣΥΡΙΖΑ που θα εναπομείνει να μπορέσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές αν οι δημοσκοπήσεις δείξουν πως έχουν πιθανότητες κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ; Προφανώς και όχι, καθώς ότι έσπειρε κανείς ...θερίζει. Το ΠΑΣΟΚ θα διασπαστεί και θα λεηλατηθεί αν εγκαταλείψει την αυτόνομη πορεία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ηγεσία της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να προχωρήσουν πλέον με το ΠΑΣΟΚ. Ο Σωκράτης Φάμελλος είτε θα προσχωρήσει στο νέο κόμμα Τσίπρα, είτε θα ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αν διαπιστώσει ότι μπορεί να πιαστεί το 3%. Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, δεν πάει, όπως δεν πάνε ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά, παρότι ο Ν. Ανδρουλάκης θα τους ήθελε-ως πρόσωπα, όχι ως κόμμα. Αποκλείεται να πάνε κάποια στελέχη του χώρου της Αριστεράς στο ΠΑΣΟΚ; Εξαρτάται τι θα είχε να τους προσφέρει για να τους δελεάσει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Μιλάμε όμως για δευτερεύοντα πρόσωπα των ανωτέρω κλιμακίων.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ; Βεβαίως. Και συσπειρώσεις μπορεί να υπάρξουν και ανακατατάξεις και το δεύτερο κόμμα, ιδίως αν είναι κοντά στο πρώτο, να λεηλατήσει το τρίτο και πιθανόν και κάποια μικρότερα. Εξαρτάται δε σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα της πρώτης εκλογής: Πόσο κοντά στο πρώτο κόμμα θα είναι το δεύτερο, πόσο κοντά ή μακριά από την αυτοδυναμία θα είναι το πρώτο, τι συμμαχίες μπορεί να συγκροτηθούν. Μύλος!