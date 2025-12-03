Το δικηγορικό γραφείο Karnakis & Karnakis και οι κυρώσεις της OFAC για το Ιράν, το Hellenic Conservation Fund, η Tupperware και ο Λέοναρντ Μπλαβάτνικ

Karnakis & Karnakis

Το δικηγορικό γραφείο Karnakis & Karnakis με έδρα σε Παναμά και Πειραιά σχετίζεται με τις τέσσερις παναμαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονται στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ για παράνομες μεταφορές ιρανικού πετρελαίου. Το δικηγορικό γραφείο εμφανίζεται ως «resident agent» των Thasos Maritime and Trading, Serifos Maritime and Trading, Tilos Maritime and Trading και Corfu Maritime and Trading. Είναι δηλαδή αυτό που γνωρίζει τους ιδιοκτήτες των εταιρειών. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε πριν από δέκα ημέρες την επέκταση των κυρώσεων στις εν λόγω εταιρείες, συνδέοντας τες εκ νέου με παράνομες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Οι Thasos Maritime and Trading, Serifos Maritime and Trading, Tilos Maritime and Trading και Corfu Maritime and Trading συστάθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2022, διαθέτουν την ίδια εταιρική μορφή (Sociedad Anónima), όμοιο μετοχικό κεφάλαιο 10.000 δολαρίων και χαρακτηρίζονται ως εταιρείες «αορίστου διάρκειας». Στα διοικητικά τους όργανα επαναλαμβάνονται τα ίδια φυσικά πρόσωπα, με τον Pedro Ortega Jones να καταγράφεται ως πρόεδρος και τον Ioanis Karnakis Kosmas ως ταμία. Η OFAC αναφέρει ότι οι εταιρείες Thasos Maritime and Trading, Serifos Maritime and Trading, Tilos Maritime and Trading και Corfu Maritime and Trading είχαν στην κατοχή ή υπό διαχείριση πλοία όπως τα TUSITALA, NEXO, KAISA I και GAS ATHENA, τα οποία φέρονται – σύμφωνα πάντα με την αμερικανική υπηρεσία – να συμμετείχαν σε ship-to-ship μεταφορτώσεις, πρακτική που χρησιμοποιείται διεθνώς για την αλλαγή ή απόκρυψη της προέλευσης φορτίων. Το εάν η Karnakis & Karnakis έχει ήδη απαντήσει στην OFAC για την ιδιοκτησία των πλοίων δεν το γνωρίζουμε.

Η Greenhill South Vista

Η οικογένεια Στέγγου προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας Greenhill South Vista ΑΕ. Η νέα εταιρεία, με έδρα τον Άλιμο και αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 150.000 ευρώ. Μέτοχοι είναι η κυπριακή E I Ardent Project Management Cyprus Ltd και η ελληνική Marina Luxury Properties Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, καθεμία με συμμετοχή 50%. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Παναγιώτα Στέγγου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Γεώργιο Στέγγο, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Το Hellenic Conservation Fund

Ο εφοπλιστής Πέτρος Νομικός προχώρησε χθες στη σύσταση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Hellenic Conservation Fund ΑΜΚΕ, με στόχο την προστασία και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, το αρχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ. Εταίροι εμφανίζονται ο ίδιος ο κ. Νομικός, ο οποίος εισφέρει 54.000 ευρώ, και ο ορκωτός ελεγκτής Ηλίας Ζαφειρόπουλος με εισφορά 6.000 ευρώ, ενώ ο κ. Ζαφειρόπουλος αναλαμβάνει και τη διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπώντας την αυτοτελώς.

Η δραστηριότητα της Hellenic Conservation Fund ΑΜΚΕ παρουσιάζεται ιδιαίτερα διευρυμένη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και ερευνητικών δράσεων. Στο αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνονται υπηρεσίες πολιτιστικών και κοινωνικών οργανώσεων, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες ιστορικής αποκατάστασης, περιβαλλοντική έρευνα, καθώς και η διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η λειτουργία μουσείων και ιστορικών χώρων, όπως και η έκδοση βιβλίων και φωτογραφικού υλικού, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο δράσης που καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της διαχείρισης και προβολής της ελληνικής κληρονομιάς.

Ο Έλλην Μπλαβάτνικ

Στις 15 Σεπτέμβριου η στήλη σας είχε ενημερώσει για δύο τιμητικές πολιτογραφήσεις. Με Προεδρικό Διάταγμα που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατόπιν πρότασης του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, είχε αποφασίσει την τιμητική πολιτογράφηση του επιχειρηματία και φιλανθρώπου Λέοναρντ Μπλαβάτνικ (Len Blavatnik), και του 21χρονου γιου του, Αριέλ Μάικλ Μπλαβάτνικ, (Ariel Blavatnik. Σύμφωνα με όσα ανέφερε το Προεδρικό Διάταγμα, η απόφαση ελήφθη βάσει του άρθρου 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, το οποίο ωστόσο προβλέπει πως κάποιος αλλοδαπός μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, εφόσον έχει προσφέρει στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή εφόσον η πολιτογράφησή του μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Η απόφαση ανέφερε πως ο Λέοναρντ Μπλαβάτνικ, «αποτελώντας προσωπικότητα με παγκόσμια επιρροή και φιλανθρωπική συνεισφορά σε πλείστα πεδία της εκπαίδευσης και της επιστήμης, με έμφαση στην καινοτομία», και ο γιός του, Αριέλ Μάικλ Μπλαβάτνικ, «συνεπικουρώντας τον στην ανωτέρω δράση», «δύνανται να εξυπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον». Αν και είχαμε αναζητήσει δραστηριότητες του Λεν Μπλαβάτνικ και του Ομίλου του Access Industries στην Ελλάδα, που να «εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον», ωστόσο δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε κάποιες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λεν Μπλαβάτνικ κατατάσσεται σήμερα 65ος στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, με περιουσία που αγγίζει τα 31,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Forbes. Στο σχόλιο μας στις 15 Σεπτεμβρίου αναφέραμε: «Αυτό που ωστόσο εντοπίσαμε είναι πως το Blavatnik School of Government, η Σχολή Διακυβέρνησης Μπλαβάτνικ, που αποτελεί μέρος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών της Οξφόρδης και η οποία αποσκοπεί στην εκπαίδευση σημερινών και μελλοντικών ηγετών , έχει φιλοξενήσει ως ομιλητές μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκδηλώσει ο Λεν Μπλαβάτνικ που θα αναβαθμίζει την ελληνική εκπαίδευση και καινοτομία θα την καλύψουμε εκτενώς». Προχθές σημειώθηκε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που συνδέεται με τη Σχολή Διακυβέρνησης Μπλαβάτνικ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο σύντομο ταξίδι του στο Λονδίνο, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπου συνομίλησε με φοιτητές για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Οι τιμητικές πολιτογραφήσεις μπορεί να μη συνοδεύονται από απτά παραδείγματα συνεισφοράς στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον συνοδεύονται από ευγενικές φιλοξενίες στην Οξφόρδη.

Η Tupperware και η Ακαδημίας 4

Με ευνοϊκούς όρους ανανέωσε η Mediterra Global ΙΚΕ, η εταιρεία που διαθέτει την αποκλειστική άδεια εισαγωγής και λιανικής εμπορίας προϊόντων Tupperware στην Ελλάδα, το μισθωτήριο για το κατάστημά της στην οδό Ακαδημίας 4, στο κέντρο της Αθήνας. Η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινή πλειοδότρια στη διαδικασία εκμίσθωσης του ισογείου επαγγελματικού χώρου 180 τ.μ., τον οποίο ήδη μίσθωνε, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δραστηριότητάς της στο σημείο. Σύμφωνα με τον πίνακα υποβολής προσφορών που δημοσιοποίησε το Ίδρυμα Σπύρου Χαροκόπου και Ευανθ. Χαροκόπου – Πετρούση, η Mediterra Global ΙΚΕ υπέβαλε μηνιαία προσφορά ύψους 1.650 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,60%, ποσό που ξεπερνά το 85% του προεκτιμηθέντος μισθώματος. Περιττό να σχολιάσουμε ότι τα περίπου 9,1 ευρώ το τετραγωνικό είναι τιμή ιδιαίτερα χαμηλή για την περιοχή.