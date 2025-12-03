Στο προσκήνιο τα προβλήματα της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας, οι σοβαρές καταγγελίες των φοιτητών.

Στη Βουλή φέρνουν η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, και η βουλευτής Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, τις σοβαρές καταγγελίες για ακατάλληλες υποδομές, λιμνάζοντα έργα και ελλιπή χρηματοδότηση στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας.

Φοιτητές και καθηγητές περιγράφουν μια πανεπιστημιακή σχολή που στεγάζεται σε παλιά, καταρρέοντα κτίρια σε περιφερειακούς οικισμούς της Φλώρινας, χωρίς τις αναγκαίες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και με προβλήματα ασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι από το 2018 έχει ολοκληρωθεί πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για νέο κτίριο — με έγκριση το 2019 και σύμβαση μελέτης το 2020 — κανένα έργο δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα.

Αντίστοιχα, στο κτίριο «Αγία Όλγα», που έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο από το 2010 και διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης από το 2020, οι εργασίες έχουν διακοπεί χωρίς επίσημη ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια στιγμή, περικοπές στα κονδύλια για τους εντεταλμένους διδάσκοντες περιορίζουν σημαντικά τα προσφερόμενα εργαστήρια, επιβαρύνοντας την ποιότητα των σπουδών.

Με την κοινοβουλευτική ερώτηση, οι δύο βουλεύτριες ζητούν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και ολοκλήρωση των έργων, άμεση λύση για τη στέγαση και τη λειτουργία των εργαστηρίων, αποκατάσταση της χρηματοδότησης για τους διδάσκοντες καθώς επαρκή υλικοτεχνική υποστήριξη για όλες τις δομές της Σχολής.

Όπως υπογραμμίζουν, «η Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας αποτελεί σημαντικό ακαδημαϊκό και πολιτιστικό πυλώνα. Δεν μπορεί να λειτουργεί σε ακατάλληλα κτίρια ούτε να βασίζεται σε αποσπασματική χρηματοδότηση. Η πολιτεία οφείλει να δώσει άμεσες λύσεις, με σεβασμό στους φοιτητές και στο μέλλον της Σχολής».

Οι καταγγελίες φοιτητών για τις υποβαθμισμένες υποδομές

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καταγγέλλει την απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης και τις συνθήκες εργασίας και φοίτησης στο Τμήμα. Η Σχολή Καλών Τεχνών στεγάζεται σε μέρος σχολικού κτιριακού συγκροτήματος, σε περιφερειακά, ακατάλληλα και καταρρέοντα κτίρια στους γύρω από τη Φλώρινα οικισμούς, ενώ υπάρχει εδώ και χρόνια απόφαση για τη δημιουργία νέου κτιρίου και παραχώρηση υπάρχοντος κτιρίου στη Φλώρινα όπως παρακάτω:

Υπάρχει σχέδιο για νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών το οποίο προέκυψε από Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το 2018 (26/11/2018), τα αποτελέσματα του εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο το 2019 (03/10/2019) και στη συνέχεια ανακοινώθηκαν δημόσια. Τον επόμενο χρόνο έγινε η σύμβαση υπογραφής της μελέτης (20/09/2020). Έκτοτε, και παρά τις διαβεβαιώσεις από τους κατά καιρούς Περιφερειάρχες και υπουργούς (βλ. συνάντηση με Πιερρακάκη https://tinyurl.com/9mze698u) δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία. Ταυτόχρονα, στο παραχωρημένο για μία εικοσαετία (από το 2010) στο Πανεπιστήμιο για τη στέγαση του Τμήματος κτίριο της πρώην Οικοκυρικής Σχολής «Αγία Όλγα», με εγκεκριμένη αλλαγή χρήσης και μελέτη αποκατάστασης από το 2020 (5/11/2020), οι οικοδομικές εργασίες έχουν παύσει εδώ και χρόνια, χωρίς κάποια εξήγηση από τη μεριά της Περιφέρειας. Τέλος, η αιφνίδια περικοπή των κονδυλίων για τους εντεταλμένους διδάσκοντες το παρόν ακαδημαϊκό έτος, οδηγεί σε απαξίωση της εργασίας των διδασκόντων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συρρικνώνει τις επιλογές σε εργαστήρια.

Ζητάμε την άμεση απόφαση και δέσμευση της αρμόδιων Υπουργών, Περιφέρειας και Δήμου για την έναρξη εργασιών για το νέο κτίριο της Σχολής και την αποπεράτωση των εργασιών στο «κτίριο της Αγίας Όλγας». Άμεση λύση για το ζήτημα στέγασης εργαστηριακών υποδομών που προέκυψε από τη στέγαση του σε κτίριο στο οποίο κατέρρευσε η στέγη. Την εύρεση λύσης για την αξιοπρεπή χρηματοδότηση των εντεταλμένων διδασκόντων του Πανεπιστημίου. Την εύρεση λύσης για την αξιοπρεπή χρηματοδότηση για τον υλικοτεχνικού εξοπλισμού για όλα τα εργαστήρια του Τμήματος. Γνωρίζουμε πως η τοπική κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει το Τμήμα να παραμείνει στη Φλώρινα και ζητάμε την έμπρακτη υποστήριξη τους με άμεσες λύσεις στο κτιριακό ζήτημα της Σχολής.

