Σχεδιασμός & Πιστοποίηση Ανελκυστήρων στη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική για Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και Κατασκευαστικές Εταιρείες.

Η Metron, κορυφαία ελληνική βιομηχανία σχεδιασμού και κατασκευής ανελκυστήρων με 30 χρόνια εμπειρίας και παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μια εξειδικευμένη εσπερίδα με θέμα: «Ανελκυστήρες & Αρχιτεκτονική Κτιρίων – Σχεδιασμός, Πιστοποίηση & Καινοτόμες Εφαρμογές».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Galaxy στο Ηράκλειο Κρήτης, συγκεντρώνοντας αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους, καθώς και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου που επιδιώκουν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην κατακόρυφη μεταφορά.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά από στοχευμένες παρουσιάσεις με υψηλή τεχνική αξία:

Ο Βαγγέλης Λιναρδόπουλος, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της Metron, παρουσίασε τις παραμέτρους σωστής επιλογής ανελκυστήρα ανά τύπο κτιρίου, την αξία της ολοκληρωμένης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στη διασφάλιση αξιοπιστίας και λειτουργικότητας, καθώς και τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η Metron για νέα έργα και ανακαινίσεις.

Ο Ιωσήφ Χαραλαμπίδης, Επιθεωρητής Ανελκυστήρων της Q-CERT, ανέπτυξε τις κανονιστικές απαιτήσεις και τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στον τεχνικό σχεδιασμό.

Ο Βασίλης Ξυλαράς, CEO της Free Architects, και ο Τριαντάφυλλος Αποστολίδης, Εμπορικός Διευθυντής της Metron, παρουσίασαν επιτυχημένα case studies έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τις αρχιτεκτονικές και τεχνικές προκλήσεις και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και υποβολή ερωτημάτων, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και να εμβαθύνουν στις τεχνικές πτυχές που παρουσιάστηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το Metron VR Showroom, το οποίο επέτρεψε στους συμμετέχοντες να περιηγηθούν σε εικονικούς θαλάμους, υλικά και εφαρμογές τους, προσφέροντας μια άμεση και ρεαλιστική εμπειρία σχεδιασμού.

Η Metron επενδύει συστηματικά στη συνεργασία με τους επαγγελματίες που διαμορφώνουν το αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό τοπίο της Κρήτης. Η ισχυρή τουριστική ανάπτυξη του νησιού, τα μεγάλα ξενοδοχειακά έργα και η ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις κατακόρυφης μεταφοράς καθιστούν την παρουσία της ιδιαίτερα σημαντική.

Με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό, η Metron συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και κατασκευαστές σε κάθε στάδιο του έργου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη για την ελληνική αγορά.