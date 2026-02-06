Το συγκεκριμένο επίτευγμα επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική προμηθειών του ΔΑΑ.

Το Τμήμα Προμηθειών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) έλαβε την πιστοποίηση ISO 20400:2017 «Sustainable Procurement – Guidance» από την TÜV Nord, για τη Διαχείριση Αγορών και Εφοδιασμού της Εταιρείας Αεροδρομίου. Η πιστοποίηση ISO 20400 αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση του ΔΑΑ στην υπεύθυνη προμήθεια, στις ηθικές πρακτικές σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την εταιρεία και τους συνεργάτες μας.

Το ISO 20400:2017 αποτελεί διεθνές πρότυπο καθοδήγησης για την ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στις διαδικασίες προμηθειών, διασφαλίζοντας διαφάνεια, υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και θετικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Το συγκεκριμένο επίτευγμα επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική προμηθειών του ΔΑΑ, ενισχύοντας τον ρόλο του ως υπεύθυνου, ανθεκτικού και μελλοντικά προσανατολισμένου αεροδρομίου.

Σημειώνεται ότι ο ΔΑΑ είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία έχει τριετή ισχύ, έως τις 14.12.2028.

«Η πιστοποίηση ISO 20400 επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής προμηθειών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και στην περιβαλλοντική προστασία, με τη συνεχή υιοθέτηση πρακτικών για τη δημιουργία διαχρονικής αξίας σε ολόκληρο το οικοσύστημα του αεροδρομίου», δήλωσε σχετικά ο Σπύρος Λούντζης, Διευθυντής Προμηθειών του ΔΑΑ.